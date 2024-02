Denso očekává deset miliard tržeb, potřebuje víc schopných zaměstnanců

Zdejší pobočka japonské společnosti působící po celém světě také počítá s tím, že svůj fiskální rok k letošnímu 31. březnu ukončí s tržbami kolem 10,5 miliard korun.

Výrobce převážně klimatizačních jednotek pro automobilky typu Volkswagen, Ford, Lamborghini, Suzuki, Toyota, Mercedes, Land Rover či Porsche poskytuje obživu více než dvěma tisícům lidí. V tomto roce počítá s navýšením asi na 2100 zaměstnanců. Jenže těch technicky zdatných je na tomto trhu obecně nedostatek.

„Odborné a kvalifikované pracovníky se nám příliš nevede nabírat, musíme si je vychovávat u nás. Zvenku se nám to moc nedaří, ale nejsme v tom sami,“ říká personální manažer libereckého Densa Jiří Heteš.

Dodává, že firma potřebuje posílit klíčové pozice jako jsou vedoucí týmů, seřizovači strojů nebo technologové. „To jsou lidé, kteří se přímo ve výrobě podílejí na řízení toho, co dodáváme zákazníkům. To je pro nás, a myslím si, že i pro většinu firem našeho ražení, priorita číslo jedna,“ vysvětluje Heteš s tím, že technologický posun od manuální výroby k automatizované klade větší požadavky na technické dovednosti a také na řízení obsluhy. „Musíte zkrátka lidi naučit, jak s tou technologií pracovat,“ dodává.

Spolupráce s univerzitou

A jak na to? Podle personálního manažera třeba cestou již naznačené výuky a zvyšování kvalifikace uvnitř závodu. „Snažíme se být soběstační, ale dlouho jsme byli nasměrovaní na vzdělávání zaměstnanců u odborných firem. Dneska se snažíme si znalosti a dovednosti předávat uvnitř,“ popisuje Heteš.

Ředitel výroby libereckého Densa Lukáš Starý přidává, že dalším krokem společnosti k získání potřebné síly je ještě užší spolupráce se školami. Ta sice do určité míry funguje, ale ne tak, jak by si závod představoval.

„Poměrně dobře spolupracujeme s místní Technickou univerzitou. Někteří studenti u nás dělají diplomové práce a my jim umožníme nahlédnout do výroby. Tímto si vychováváme technicky zaměřené budoucí kolegy. Ale potřebovali bychom to více přenést i na nižší management, na nižší odbornosti jako jsou třeba seřizovači. Proto chceme navázat více spolupráce se středními školami a učilišti. Letos bychom tak chtěli představit pro studenty stipendijní program,“ říká Starý.

Podle Heteše chce Denso mimo jiné snížit počet zaměstnanců, které si najímá přes personální agentury. „Loni jsme plánovali mít deset procent těchto lidí, ale skutečnost je v tuto chvílí taková, že jich je přes dvacet pět procent. Je to dáno nepředvídatelností poptávky a nutností rychle reagovat na žádosti zákazníků. To znamená, že musíte být hodně flexibilní, a to se s kmenovým stavem zaměstnanců úplně neslučuje,“ popisuje Heteš. „V tomto roce ale máme záměr posílit podíl kmenových zaměstnanců a dostat se na nějakých deset až patnáct procent těch agenturních.“

Prodeje jsou stabilní

Ve firmě, kde se průměrná mzda bez započtení odměn nejvyššího managementu, pohybuje kolem 36 tisíc korun, v letošním hospodářském roce očekávají utržit 10,5 miliardy korun.

„Objem prodeje se nám daří držet víceméně na stabilní úrovni i přesto, že automobilový průmysl v Evropě zažívá turbulentní dobu,“ odhaluje personální manažer.

Kromě větší samostatnosti ve výchově nových pracovníků touží být v Liberci i méně závislí na dodávkách od externistů.

„Externích služeb hodně využíváme především při výrobě nástrojů a zařízení. Tady bychom chtěli být více soběstační a tím daleko efektivnější. Snažíme se například vytvořit novou jednotku na výrobu strojů. V tomhle jsme byli po celou historii našeho Densa závislí na mateřské společnosti,“ prohlašuje personální manažer firmy, která v krajském městě působí už dvacet tři let.