Jednašedesátiletý muž se svými dvěma vnuky, kterým je pět a dvanáct let, vyrazil do Hrnčířské ulice v České Lípě.
„Místo poháru či zmrzliny koupil pro sebe a děti lahev piva a krabičku cigaret v nedaleké večerce a společná konzumace mohla začít,“ popisuje mluvčí českolipské městské policie Jakub Paulík.
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K patnáctinám lahev. České děti dál pijí alkohol nadmíru, závislých jsou stovky
Nevšední situace neunikla pozornosti asistentovi prevence kriminality, který šel zrovna kolem. „Nejenže všichni tři popíjeli alkohol na místě, kde to zakazuje městská vyhláška, ale podávat alkohol a cigarety nezletilým dětem, to už je trochu jiná liga,“ pokračuje Paulík.
Dědu s dvěma vnuky zachytila městská kamera. Na záběrech je vidět, jak se oba chlapci nezdráhají pít pivo nebo si vyměňovat cigaretu. Přivolaní strážníci pak děti předali matce s tím, že věc budou řešit úřady.