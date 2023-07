Informace o Libereckém kraji rychle a přehledně. Nový portál překypuje daty

Kolik kilometrů měří běžkařské stopy nebo jaké množství nebezpečných odpadů ročně vyprodukují domácnosti v Libereckém kraji ve srovnání se zbytkem Česka, lze nyní zjistit za pár sekund.

Nový informační a datový portál Libereckého kraje www.datalk.cz shromažďuje veřejně dostupná data o kraji a prezentuje je formou přehledných infografik, map a analýz. Pilotní projekt, který kraj spouští, má předznamenat jeho cestu k elektronizaci.

„Máme spoustu dat, která jsou umístěna na různých lokálních zdrojích a úložištích. Smysl datového portálu je jejich sjednocení, mít způsob filtrování, jednotný formát vyhledávání, aby s nimi bylo možné dále pracovat. Když jsou data roztříštěná a neaktuální, tak je to problém pro všechny,“ shrnul Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana pro resort informatiky.

Autobusové zastávky i seznam škol

Na zmíněném webu se tazatelům v okamžiku zobrazí například přehled autobusových zastávek, lékařských i školských zařízení – včetně toho, kolik mají studentů. Snadno si dohledají, kolik je v kraji registrovaných patentů, kolik stojí provozování dopravy nebo kdy mají otevřeno nejbližší pohotovosti.

„Systém bude fungovat v režimu open data. To znamená, že budou otevřená a k dispozici pro odborníky i veřejnost. Inspiroval nás k tomu zejména Královéhradecký kraj a statutární město Brno,“ sdělil hejtman Martin Půta. Liberecký kraj tak mohl využít více než tříleté zkušenosti kolegů ze sousedního kraje, což mu pomohlo vyvarovat se chyb. Ušetřil nejen peníze, ale i čas. „Navíc zůstáváme i nadále v kontaktu,“ dodal Miklík.

Data poslouží studentům při psaní seminárních prací, novinářům, úřadům nebo politikům – díky nim by se mohli v některých otázkách snáze rozhodovat. Informace krajského úřadu budou užitečné i pro programátory, kteří na nich mohou vystavět nové aplikace. A v neposlední řadě se díky portálu zvýší také informovanost veřejnosti, respektive těch, které zajímá, jak si region vede.

„Jak může Informační a datový portál Libereckého kraje sloužit do budoucna, můžeme vidět například na již funkční spolupráci s aplikací Záchranka, která využívá informace o pohotovostech z naší sady otevřených dat,“ upozornil Miklík.

Data v nesmyslných formátech

Pilotní verze portálu nabízí dvě desítky tematických oblastí jako doprava, sport, zdravotnictví a zdraví, bezpečnost, dotace či kultura. Data, která budou přibývat, nejčastěji čerpá z odborů krajského úřadu a z Českého statistického úřadu. Kraj navíc může snadno sledovat, jaké informace návštěvníky webu nejvíce zajímají. Ti si mohou kupříkladu zvolený graf stáhnout ve formě obrázku, sdílet jej na sociálních sítích nebo s ním v počítači dál pracovat.

Aby bylo z čeho čerpat, je nezbytné naučit odpovědné zaměstnance, aby zpracovávaná data ukládali ve správných formátech a nehromadili je jen v počítači na pevném disku, kde se k nim už nikdo nedostane. „Je potřeba lidi přesvědčit, že když už ta data tvoří – častokrát třeba jen pro samosprávu – aby to dělali tak, aby se dala použít jako dostupný zdroj informací,“ uvedl Půta s tím, že lidé často zpracovávají informace do nesmyslných formátů, například čísla vkládají do tabulky ve Wordu, která ale neumí sčítat.

Portál, který začal vznikat loni v rámci koncepce Chytřejší kraj, by se měl s přibývajícími daty postupně zdokonalovat. Kraj proto už nyní vítá zpětnou vazbu uživatelů, konstruktivní náměty i hodnocení mají posílat přes speciální elektronický formulář.

Do roku 2026 plánuje kraj do portálu investovat asi 1,35 milionu korun a zdroje Evropské unie pokryjí dalších 5,5 milionu korun.