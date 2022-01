V šestnácti studuje HAMU. Talentovaný houslista ohromil i Plácida Dominga

Nadaný šestnáctiletý hudebník souběžně studuje liberecké gymnázium a Akademii múzických umění v Praze. Hra na housle je pro něj na prvním místě, ve volných chvílích klasickou hudbu kompenzuje jazzem a skákáním na skateboardu.

Vaši rodiče jsou muzikanti – počítám, že vás k hudbě vedli už od dětství?

Ano, mamka je houslistka a táta violista v Divadle F. X. Šaldy a do hraní mě možná trochu postrčili. Dodnes vypráví, že poslouchali nějaké nahrávky a já si jako dítě vzal housle a začal fidlat do rytmu. Co je na tom pravdy nevím, ale rád tomu věřím (směje se).