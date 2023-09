Dobrodružné pokusy místo biflování. Mecenáš Dědek vybudoval školu

Konkrétně jde o již třicet let fungující soukromou Svobodnou základní školu, která se sem přesunula z nedaleké budovy bývalé mateřské školy. Dědek by si přál, aby zdejší vyučující dokázali v dětech vybudit zájem o přírodovědné obory, matematiku a později o technické vzdělání.

Rekonstrukce za téměř 200 milionů korun bez dotací přinesla například moderně vybavené třídy včetně učebny pro robotiku, žákovskou kuchyni nebo truhlářské dílny. Dalibor Dědek původně plánoval vybudovat technické lyceum, ale i přes podporu Libereckého kraje z toho nakonec sešlo kvůli složitému byrokratickému procesu.

„Techniky potřebujeme. Mezitím jsem si ale uvědomil, že tu máme renomované technické školy, ale v poslední době bohužel zejí prázdnotou. To je do značné míry způsobeno tím, že základní školství dokáže žáky vystrašit a odradit předměty, jako jsou matematika či fyzika. Na řadě ZŠ nemají pedagogy, kteří by dokázali z těchto věcí udělat atraktivní dobrodružství. Pokud se dítě vrátí ze školy s tím, že matematika je opruz, tak ho pak těžko namotivujete k tomu, aby šlo studovat technickou školu,“ zamyslel se zakladatel Jablotronu.

„Buď se budete biflovat vzorečky, nebo dělat velmi dobrodružné pokusy a experimenty. Proto jsme školu koncipovali tak, aby v ní bylo hodně odborných učeben a aby se v nich ty experimenty daly dělat.“

Byznysmen také podotkl, že dalším z důvodů, proč se namísto střední pustit do školy základní byl ten, že chtěl ostatním podnikatelům ukázat, že by neměli v problematice nedostatku technicky vzdělaných absolventů spoléhat na stát, ale sami přiložit ruku k dílu. Svobodnou základní školu si zvolil proto, že má podle něj vynikající pověst a zdejší pedagogové dokáží nastavit nadstandardní kvalitu výuky.

Propojení generací

O tom svědčí i fakt, že o školu je enormní zájem. „Máme velký převis, ale bereme do první třídy jen dvacet žáků. Letos jsme obdrželi šedesát čtyři přihlášek,“ sdělila ředitelka školy Dagmar Sacherová.

Nové zázemí ovšem vzdělávací instituci umožňuje navýšení kapacity. Je tady místo až pro dvě stě dětí, momentálně jich sem chodí 174. Roční školné vyjde na 25 tisíc korun. „Pana Dědka zřejmě oslovilo, jak k dětem přistupujeme, že to má svůj řád, ale i laskavost,“ doplnila ředitelka.

Podle Dalibora Dědka základní škola v areálu někdejší bižuterie může pomoci propojit generace díky těsnému sousedství domova pro seniory zaměřeného převážně na Alzheimerovou chorobu a jiné druhy demence. Ten tady nechal Jablotron vybudovat před osmi lety.

„Jestli něco naše klienty skutečně staví na nohy a dostává do úplně jiného módu, tak je to, když je navštěvují děti, ti lidé se pak mění. Proto vedle domu pro seniory připravujeme ještě zimní zahradu, kde bude herna pro děti a dědečkové a babičky na ně mohou aspoň koukat, nebo si s nimi hrát taky. Naším cílem je propojit oba konce věkového spektra,“ uvedl zakladatel skupiny Jablotron.