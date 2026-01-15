„Pán cyklostezky“ bránil lidem sportovat, město muselo zakročit

Neznámému vandalovi v Železném Brodě padly do očí proměnné dopravní značky u cyklostezky podél Jizery. Opakovaně je otáčel tak, aby zabránil cyklistům a v poslední době především běžkařům ve vjezdu na cyklostezku. Město proto rychle zareagovalo.

Cyklostezka Greenway Jizera je od jara osazena proměnnou dopravní značkou Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech a dodatkovou tabulkou Cesta uzavřena, Zákaz vstupu, Zákaz vjezdu.

Pokud jsou značky otevřené, znamená to, že na cyklostezku nikdo nemůže.

Značky mají dvě polohy. Buď jsou zavřené (jako na snímku), nebo otevřené. (15. ledna 2026)
Značky mají nově zámečky. (15. ledna 2026)
Cedule ještě bez zámečků.
Grafika města vysvětlující rozdíl mezi zavřenými a otevřenými cedulemi.
Před časem začal neznámý člověk značky svévolně otáčet, což znepokojilo některé obyvatele. Obzvláště běžkaře, kteří chtěli využít dostatečného množství sněhu. Následně zareagovalo město, které značky spravuje.

„Množí se nejasnosti okolo dopravních značek na cyklostezce. Proto bychom rádi uvedli vše na pravou míru, aby měli všichni návštěvníci jasno,“ pustil se do vysvětlování Martin Řehák, vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje.

Vytoužená cyklostezka má po letech povolení, jednou spojí Jizerku s Labem

„V loňském roce jsme dostavěli cyklostezku Greenway Jizera z Líšného do Železného Brodu. Na obou dvou koncích je daná závora, na které jsou otočné značky. V případě, že by na té cyklostezce probíhala nějaká velká údržba, třeba těžba dřeva, se cyklostezka uzavře. Kvůli bezpečnosti lidí,“ vysvětlil smysl značek Řehák.

Otevření značek a tudíž uzavření cyklostezky ale podle Řeháka nastane pouze po předchozím schválení odborem dopravy.

„Fakt, že jsou nyní značky otevírány, aby nám někdo dal najevo, že je pánem cyklostezky, znamená jenom to, že značky budou muset být zajištěny tak, aby nebylo možné s nimi manipulovat,“ upozornil vedoucí odboru a následně nechal opatřit značky visacími zámky. „Důvěra v rozum a slušnost se opět nevyplatila,“ posteskl si.

Cyklostezka spojuje Železný Brod a Líšný.

„Pán cyklostezky" bránil lidem sportovat, město muselo zakročit

