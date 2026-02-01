Osečná plánuje stezku do Chrastné. Zvýší bezpečí a napojí se na cyklomagistrálu

Autor:
  8:09
Město Osečná plánuje pro cyklisty a chodce stezku. Tamní zastupitelé zahajují její projektovou přípravu do Chrastné. Chtějí zvýšit bezpečnost chodců a cyklistů a zároveň napojit trasu na Zelenou cyklomagistrálu Ploučnice.

Plán stezky mezi Osečnou a Chrastnou | foto: Vizualizace: Město Osečná

Podle starosty města Jiřího Hauzera projekt pracuje se třemi možnými variantami. „Finální délka úseku se bude odvíjet především od dohody s vlastníky dotčených pozemků,“ upřesnil s tím, že někteří vlastníci pozemků prodali jejich části, aby mohla trasa vzniknout.

První varianta zahrnuje úsek ke křižovatce v délce přibližně 974 metrů. Druhá, preferovaná varianta vede k autobusové zastávce v Chrastné a měří 793 metrů. Třetí varianta počítá s úsekem 544 metrů ke křižovatce u kříže.

„Šířka stezky je navržena na dva a půl metru a bude konstantní v celé délce. Z bezpečnostních důvodů plánujeme mezi stezkou a krajskou komunikací zelený pás s keři,“ popsal Hauzer.

Komplikace v problematickém úseku

„Bohužel se nepodařilo dosáhnout dohody s majiteli sousední rekreační nemovitosti v problematickém úseku souběhu u mostu v Chrastné na místní komunikaci k rybníku. Toto místo proto nebude možné upravit podle našich představ o zajištění maximální bezpečnosti,“ přiblížil Hauzer.

Zároveň věří, že přesto se do konce roku 2026 podaří dokončit náročnou projektovou dokumentaci a podat žádost o stavební povolení.

„V rámci projektu zpracujeme projektovou dokumentaci pro společné povolení stavby, včetně geodetického zaměření a zajištění inženýrské činnosti. Ta povede k vydání stavebního povolení,“ nastínil Hauzer s tím, že následně město zpracuje projektovou dokumentaci pro realizaci stavby.

Cyklostezka propojí Osečnou a Chrastnou.

Cyklostezka propojí Osečnou a Chrastnou.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Hotovo, Litvínov čeká baráž. Třinec zdolal Pardubice, vyhrála i Sparta. Plzeň prohrála

Zdrcení fanoušci Litvínova. Jejich tým čeká baráž o udržení v extralize.

Hokejová extraliga zná po 47. kole základní části účastníka baráže. Příslušnost mezi tuzemskou elitou bude na jaře hájit Litvínov, který po prohře s Hradcem 3:6 už nemá ani matematickou šanci na to,...

Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý

Plzeňští hokejisté slaví gól proti Pardubicím.

Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...

Skláři Lasvitu vytvořili trofeje pro Jizerskou padesátku, tvar odlili ve sněhu

Trofeje pro letošní Jizerskou padesátku vytvořili umělci ze společnosti Lasvit.

Trofeje pro letošní Jizerskou padesátku vytvořili umělci z novoborské společnosti Lasvit. Design vychází z loňské podoby trofeje.

Řidič se s kamionem zasekl na železničním přejezdu, vlaky u Mimoně stály

Kamion uvázl na železničním přejezdu. (30. ledna 2026)

Řidič kamionu v Mimoni na Českolipsku nerespektoval dopravní značení a uvázl na železničním přejezdu. Svým počínáním zastavil vlaky, které místem nemohly projet.

V Liberci na rok zavřou frekventovanou ulici u nemocnice, vymění stoletý vodovod

Uzavírka frekventované Jablonecké ulice v horním centru Liberce začne na jaře...

Uzavírka Jablonecké ulice v horním centru Liberce začne na jaře. Práce zřejmě potrvají přes rok. Jde o takzvanou sdruženou investici, při níž nejprve Severočeská vodárenská společnost (SVS) vymění...

V overalech do Milána! Tanvald Fans v zimě brázdí Evropu: Peníze radši nepočítáme

Premium
Altenberg, 16. 1. 2026, Závěrečné závody Světového poháru v jízdě na skeletonu....

S pestrobarevnými Teletubbies si je nespletete, ale chodí také v overalech, jen v designu české vlajky. Jsou nepřehlédnutelní, uvidíte je i na ZOH v Miláně při hvězdně obsazeném hokejovém turnaji....

1. února 2026

Teplický kat znovu udeřil. Jawa potěšilo prominutí trestu, gól věnoval Chramostovi

Jablonecký Lamin Jawo reaguje v zápase s Teplicemi.

Jen potvrdil, že je nemilosrdným katem Teplic. Jablonec je porazil potřetí v řadě těsně 1:0, Lamin Jawo pokaždé vstřelil vítězný gól. Po posledním podzimním utkání to přitom podle regulí vypadalo, že...

31. ledna 2026  21:10

Dinova premiéra na běžkách. Fotbalista Koller závodil na Jizerské 50

Bývalý fotbalista Jan Koller se postavil do stopy závodu na deset kilometrů....

Nasadil si brýle, nastavil hodinky, kývl na několik selfíček s fanoušky. Jakmile se ozval výstřel, vyrazil do zasněžených Jizerských hor. Bývalý fotbalový útočník Jan Koller se v sobotu zúčastnil...

31. ledna 2026  20:45

Jablonec - Teplice 1:0, domácí udrželi vedení i v deseti, červenou viděl Okeke

Jablonečtí hráči slaví gól proti Teplicím.

I po úvodním jarním zápase mají fotbalisté Jablonce jistotu setrvání na třetí příčce. Ve 20. kole si poradili s Teplicemi 1:0 gólem Jawa z první půle. Domácí se v závěru museli téměř 30 minut bránit...

31. ledna 2026  14:40,  aktualizováno  17:24

Snil o Premier League, teď Sedláček bojuje za Jablonec: Fotbalově jsem tu ožil

Modrá, 4. 7. 2025, fotbalová příprava FK Teplice - Viagem Ústí nad Labem. ...

Měl našlápnuto k velké fotbalové kariéře v cizině. Nevysoký dříč ve středu pole Richard Sedláček, jenž aktuálně patří ke stálicím prvoligového FK Jablonec, strávil mládežnická léta ve Spartě Praha, v...

31. ledna 2026

Odešla z azylového domu, děti dala známému. Policie našla ženu z České Lípy

ilustrační snímek

Kriminalisté pátrali po čtyřicetileté ženě z České Lípy. Matka dvou dětí odešla v pondělí 26. ledna z azylového domu s tím, že si musí něco zařídit. Své dva nezletilé syny odvedla ke kamarádovi, aby...

29. ledna 2026  14:42,  aktualizováno  31. 1. 8:07

Jizerská padesátka 2026: program závodů, historie, kde sledovat

Momentka z Jizerské 50

Tradiční česká zastávka má své pevné místo v kalendáři nejprestižnějších závodů v běžeckém lyžování. Na Jizerské padesátce se každoročně potkává domácí elita se světovou špičkou, jedinečnost akce...

30. ledna 2026  14:28

Kontrola po sebevraždě úředníka. Liberecký kraj dostal pokutu za chyby v odměnách

Krajský úřad Libereckého kraje, v popředí nová náplavka. (17. listopadu 2025)

Krajský úřad v Liberci dostal od Státního úřadu inspekce práce pokutu 120 tisíc korun za to, že zaměstnanci nedostávali zaplaceno za celou odpracovanou dobu. Inspektorát kontroloval krajský úřad po...

30. ledna 2026  14:14

Řidič se s kamionem zasekl na železničním přejezdu, vlaky u Mimoně stály

Kamion uvázl na železničním přejezdu. (30. ledna 2026)

Řidič kamionu v Mimoni na Českolipsku nerespektoval dopravní značení a uvázl na železničním přejezdu. Svým počínáním zastavil vlaky, které místem nemohly projet.

30. ledna 2026  12:45,  aktualizováno  13:52

Cyklokrosař s cukrovkou prohání elitu. A tuší: Nebýt táty, asi bych nejezdil

Adam Žitný (vlevo) patří k nadějím cyklistického týmu Cyklostar Pirelli.

V dětství běhal na lyžích, teď se snaží prorazit v cyklokrosu. Adam Žitný se v sedmnácti letech dere mezi českou juniorskou špičku, i když musí na rozdíl od soupeřů řešit jeden vleklý zdravotní...

30. ledna 2026  13:35

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

Pro zpřístupnění věže k oslavám musí dostavět schody, nedokážou však sehnat zhotovitele

Turnov

Historická radnice stojí na turnovském náměstí už pět set let. Zastupitelé by nyní chtěli veřejnosti zpřístupnit její věž. Záměr ale naráží na komplikace.

30. ledna 2026  10:58

Hotovo, Litvínov čeká baráž. Třinec zdolal Pardubice, vyhrála i Sparta. Plzeň prohrála

Zdrcení fanoušci Litvínova. Jejich tým čeká baráž o udržení v extralize.

Hokejová extraliga zná po 47. kole základní části účastníka baráže. Příslušnost mezi tuzemskou elitou bude na jaře hájit Litvínov, který po prohře s Hradcem 3:6 už nemá ani matematickou šanci na to,...

29. ledna 2026  16:50,  aktualizováno  21:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.