Frýdlantskem povede nová cyklostezka, nahradí někdejší úzkokolejku

„V územním plánu jsme měli násep u Frýdlantských strojíren uveden jako železniční stavbu. Přestože tam vlak už dlouhé roky nejezdí a nikdy jezdit nebude. Takže jsme museli udělat změnu v územním plánu, jinak by tam mohly jezdit jen mašinky, ale cyklostezka by protlačit nešla,“ vysvětluje místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.

Změnou územního plánu se tak odstranila poslední překážka, která celý projekt brzdila. „Teď už si můžeme požádat o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury. Pokud se ji podaří získat, můžeme začít po vydání stavebního povolení s realizací cyklostezky,“ doplnil starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Stavba by podle něj měla trvat dvě stavební sezony. Náklady zatím vyčíslené nejsou, před třemi lety se ale mluvilo o 35 milionech korun.

Cyklostezka Heřmanička propojí Frýdlant, Kunratice u Frýdlantu, Dětřichov a Heřmanice. A to v trase bývalé jednokolejné tratě z roku 1900 přezdívané právě Heřmanička.

Zhruba deset kilometrů dlouhá úzkokolejka původně nekončila v Heřmanicích, ale pokračovala dál do Žitavy. Provoz přes hranice se ale po druhé světové válce zastavil. Kvůli havarijnímu stavu je trať mimo provoz od ledna 1976.

Před lety zmíněné obce těleso bývalé dráhy získaly do svého vlastnictví, aby vytrhané koleje nahradila asfaltová cyklostezka.

Stezka nebude osvětlená

„Bude na ní možné jezdit na kole, in-line bruslích, běhat, v zimě poslouží i běžkařům, když bude sníh. Nechceme ale podél ní stavět veřejné osvětlení. Jednak by to bylo drahé a také nechceme umělým světlem rušit zvířata a ptactvo. V tělese náspu pak povede nový přivaděč vody, který na Frýdlantsko přivede náhradní vodu za tu, která odsud mizí kvůli těžbě v Turówu. V případě krizové situace poslouží stezka i jako nouzový přístup do postižených obcí,“ vyjmenovává Ramzer.

Cyklostezka bude začínat pod továrnou DGS ve Frýdlantě v Žitavské ulici, kde bude i parkoviště pro šedesát aut a sociální zařízení.

Historii úzkokolejky Heřmaničky připomíná dnes muzeum v bývalé výtopně, které provozuje spolek Frýdlantské okresní dráhy. Ten se přitom snaží vrátit aspoň na začátek bývalé tratě znovu vláčky.

Před vlakovým nádražím ve Frýdlantě už jsou tak položené koleje pro úzkorozchodné vozy. Mašinky by mohly výhledově jezdit právě k železničnímu muzeu v lokalitě zvané Na Cikánce.