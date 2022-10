Cyklista zkolaboval na Author Cupu. Pomohl mu další závodník a turistka

Resuscitace cyklisty v Jizerkách. Při sobotním závodě ČT Author Cup dostala Horská služba hlášení, že pod občerstvovací stanicí Knajpa spadl závodník z kola a je v bezvědomí. Později se ukázalo, že dostal srdeční infarkt. Na místo vyrážejí dva horští záchranáři i s automatickým defibrilátorem. Mezitím začíná laická resuscitace kolemjedoucím závodníkem. Laická není možná úplně to správné slovo, protože onen závodník je shodou okolností příslušník HZS Jihomoravského kraje. Naví...c mu okamžitě začíná pomáhat turistka, povoláním zdravotní sestra. Horská služba je na místě zhruba 4 minuty po nahlášení události. Třiapadesátiletý muž se po příjezdu horských záchranářů na chvíli probírá, aby hned vzápětí opět upadl do bezvědomí. Automatický defibrilátor doporučuje jeden výboj. Další dvě minuty resuscitace a AED doporučuje další výboj. Po druhém výboji cyklista „naskočil“. I když po chvilce opět upadá do bezvědomí, AED již nedoporučuje další výboj a po další resuscitaci i za pomoci ambuvaku se muž definitivně vrací k životu. Oxyterapie pokračuje dál i po naložení do terénního vozu Horské služby, která ho odváží na Smědavu. Tam už čeká vůz RZS Libereckého kraje. Jeho posádka si muže přebírá a odváží do nemocnice. V těchto případech bývá rychlá laická resuscitace klíčová. Cyklista s infarktem měl tentokrát opravdu štěstí, že v tu chvíli byli v okolí lidé, kteří věděli, jak na to. Takže palce nahoru. Dávejte na sebe nejen na horách pozor.