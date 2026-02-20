Fifinčina šatna i Myšpulínova laboratoř. Návštěvníci se ocitnou přímo ve Čtyřlístku

Jan Pešek
  17:34
Myšpulínova vzducholoď, Fifinčina kuchyň nebo strašidelný les. Ale také stůl, na kterém Jaroslav Němeček nakreslil nespočet obrázků s hrdiny populárního českého komiksu. Muzeum Čtyřlístku v Doksech na Českolipsku se chlubí čtveřicí nových místností. Rozšíření expozice darovalo vedení muzea k Němečkovým 82. narozeninám, které slaví právě dnes.

„Ještě před rokem tady byly oprýskané zdi, prkna místo podlahy, dřevomorka ve stropě… Bylo to celé zdevastované. Po dvou měsících to bylo ještě horší, protože vytrhali ta prkna z podlahy. A za rok je to taková nádhera,“ neskrývá nadšení Němeček, který vymyslel Čtyřlístek už před téměř šedesáti lety a nyní expozice na zámku v Doksech otevřel.

„Jsme nadšení, protože konečně máme muzeum našich snů. První muzeum bylo z nouze, které vzniklo ve staré knihovně. Poté se přestěhovalo do jedné místnosti na zámku, to byl pokrok, ale pořád to nebylo ono. Ale teď jsme si konečně splnili sen,“ oceňuje nové prostory Němečkova životní láska Lucie.

Autor Čtyřlístku Jaroslav Němeček se svou ženou Lucií (20. února 2026)
Autor Čtyřlístku Jaroslav Němeček za svým skutečným stolem v muzeu (20. února 2026)
Muzeum Čtyřlístku otevřelo nové expozice. (20. února 2026)
Autor Čtyřlístku Jaroslav Němeček se svou ženou Lucií (20. února 2026)
Muzeum Čtyřlístku otevřelo nové expozice. (20. února 2026)
12 fotografií

Místo jedné hlavní místnosti se nyní návštěvníkům otevírají menší, tematicky zaměřené prostory.

„Dříve byli návštěvníci tvořeni milovníky Čtyřlístku. Postupně se ale začali měnit a nyní je to více o tom Kam s dětmi, než Jdu na Čtyřlístkem. Proto věřím, že rozšířené muzeum tomu poslouží a že se lidé ocitnou přímo v komiksu,“ říká ředitel Kultury Doksy Petr Hozák a představuje jednotlivé expozice.

„První místnost nazýváme Fifinčin svět. Je tam kuchyně a šatna, protože ráda vaří a ráda se fintí. Druhá místnost je Strašidelný les, kterému dominuje velký strom a krajina Máchova kraje, kde návštěvníci uvidí hrady Housku, Kokořín a samozřejmě Bezzub,“ popisuje Hozák.

Vzducholoď i původní stůl

Myšpulínově laboratoři vévodí vzducholoď, do které si mohou návštěvníci vlézt a točit vrtulí. Najdou tu ale i legendární červené autíčko, ve kterém zvířecí kamarádi Fifinka, Myšpulín, Pinďa a Bobík jezdili za dobrodružstvím.

Čtvrtou místností je ateliér Jaroslava Němečka včetně původního stolu, u kterého autor Čtyřlístku tvořil. „V této místnosti se především dospělí dozvědí, že pan Němeček není jen tvůrce komiksů, ale i zdatný malíř a ilustrátor,“ přemítá Hozák.

Velká místnost zůstala prakticky beze změn. „Návštěvníci tam najdou informace, jak se Čtyřlístek jako komiks vyvíjel. Také tam máme vystavenou naši kompletní sbírku od nultého čísla až po to současné a také všechny věci, které kdy byly v souvislosti se Čtyřlístkem vyrobeny, tady různé známky, mince, hračky nebo třeba kufry,“ podotýká ředitel.

Nový vjezd i parkoviště

Rozšíření muzea na zámku v Doksech vyšlo na 8,3 milionu korun. Časem u něj vyroste i nové parkoviště. „Máme připravený projekt, už jsme získali dotaci. Jsme připraveni i na sociální vybavení, které by mělo stát hned vedle parkoviště,“ vysvětluje starosta města Roman Fajbík.

„Vytvořili jsme také nový vjezd do areálu zámku, který se nachází hned u hlavní silnice mezi Mladou Boleslaví a Českou Lípou, takže návštěvníci nebudou muset zajíždět do centra Doks.“

Bobík je při chuti už 55 let. Čtyřlístek i jeho autor Jaroslav Němeček slaví

Pozornému čtenáři Čtyřlístku neunikne, že právě Doksy se staly předobrazem komiksových Třeskoprsk. Ostatně řadu komiksů nakreslil Němeček na své zdejší chalupě.

A jaká postava z oblíbeného kvarteta je mu nejbližší? „Mojí nejoblíbenější postavou je Bobík. Tenkrát, když Čtyřlístek vznikal, jsem byl ještě tlustší, než jsem teď. Ale všechno to jsou naše děti,“ dodává.

