Doksy uctí Čtyřlístek ucelenou sbírkou komiksů, muzeum přemístí na zámek

Američané mají svou Fantastickou čtyřku od Marvelu, Češi zase Čtyřlístek. Nejdéle vydávaný český komiks si letos 15. května připomene 50 let existence. Slaví i jeho tvůrce. Jaroslav Němeček právě sfouknul na narozeninovém dortu 75 svíček. A protože Čtyřlístek je od prvopočátku spojen s Doksy, je to příležitost pro malou rekapitulaci.

Třeskoprsky, Blaťák, Bezzub. To jsou vlastně Doksy, Máchovo jezero a Bezděz. Autor Čtyřlístku jako celoživotní návštěvník a obdivovatel Máchova kraje zasadil více než šestistovku příběhů právě do oblasti Doks. Pozorný čtenář najde v příbězích tisíce odkazů na zdejší kraj a lidi.

Chalupa jako malovaná

„Jaroslav Němeček tam nenápadně procpal dokonce i Karla Hynka Máchu,“ směje se Renata Mauserová, kronikářka Doks. „Má tady kousek u Doks chalupu s výhledem na Bezděz, kterou s manželkou krásně zrenovoval. Ta chalupa vypadá stejně jako domek Čtyřlístku s výhledem na hrad Bezzub,“ popisuje.

Němeček inspiraci v Máchově kraji nezapírá, naopak ji zdůrazňuje. „Doksy jsou pro nás druhým domovem. Chci poslat z Prahy pohled a místo Doks tam napsat Třeskoprsky. Uvidíme, jestli dojde,“ vtipkoval nedávno v rozhovoru pro MF DNES Němeček.

Tím, že situoval příběhy Myšpulína, Fifinky, Bobíka a Pindi do Doks, prokázal autor městu obrovskou službu. Stejně jako večerníčkový Rumcajs přitáhl lidi do Jičína a okolních lesů, lákají Doksy dětské návštěvníky na čtveřici kreslených kamarádů. Mohou zde navštívit Muzeum Čtyřlístku a od něj se vydat po naučné stezce Se Čtyřlístkem okolo Blaťáku, která vede z části po slavné Jarmilině stezce.

Do muzea v Doksech přijde ročně přes 20 tisíc návštěvníků

„Muzeum nám neskutečně moc pomáhá. V prvním roce po otevření jsme zaznamenali 30 tisíc návštěvníků, což je na instituci typu muzeum velmi mnoho. Ale ani teď si nestojí špatně, ročně je to 20 až 25 tisíc lidí. O prázdninách se tu v jeden den sešlo i 500 lidí,“ počítá Renata Mauserová.

Právě Muzeum Čtyřlístku, situované prozatím do budovy městské knihovny, čeká letos velké stěhování. Doksy již několik let opravují zdejší zámek, rekonstrukce se má tento rok završit. Muzeum Čtyřlístku se přesune sem.

„Počítáme, že Čtyřlístku vyhradíme osm místností zámku. Každá bude jinak zaměřená, jedna bude třeba Myšpulínova laboratoř. Muzeum v zámku chceme otevřít některou z adventních nedělí a završit tak rok 2019 jako rok Čtyřlístku,“ říká Eva Burešová, starostka Doks.

Kdo si počká do prosince, uvidí v zámku i v současnosti největší sbírku čtyřlístkovských komiksů. Radnice totiž v roce 2014 odkoupila od soukromého sběratele kompletní soubor všech vydaných čísel, včetně prvních dílů z roku 1969, kde cena za jeden výtisk přesahuje částku 30 tisíc korun.

Starostka sbírala lahve, aby získala Čtyřlístek

Sbírka pojímá i další věci s motivy Čtyřlístku, například hrnečky, deštníky a další již nesehnatelné artefakty. Podobnou nemá nikdo další v Česku. Sbírku město poctivě doplňuje o nově vydané časopisy, takže obsahuje naprosto vše, co k dnešnímu dni v rámci Čtyřlístku vyšlo.

„Ten sběratel, který nám je prodal, je měl v perfektním stavu, de facto nové, každý výtisk zabalený, aby se neohmatal. Divila jsem se, proč se sbírky zbavoval, když její cena by časem ještě víc rostla. Jeho hlavní motivací bylo, že si přál, aby byla vystavená a mohly ji obdivovat všichni lidé. Což mu letos vyplníme,“ prozradila Eva Burešová, sama velká ctitelka příběhů Čtyřlístku. Její vztah k Němečkovým příběhům se rodil už v raném mládí.

„Jako děcko jsem sbírala lahve a vracela je, abych si vydělala nějaké peníze a mohla si koupit další sešit Čtyřlístku. Jenže většinou byly vyprodané. Takže jsem s nimi různě šmelila a vyměňovala je s kamarády. Teď s příběhy Čtyřlístku poprvé seznamuji svého tříletého syna Olivera, který je sice na komiks ještě malý, ale obrázky hltá,“ svěřila se starostka. „Dokonce všechny psy, které jsem v životě měla, jsem pojmenovala Fifina,“ zmínila.

V Doksech vyjde Zpravodaj Třeskoprsk

Právě starostka byla u projektové přípravy Muzea Čtyřlístku a prosadila i to, aby se přestěhovalo do zámku. S rodinou Němečkových jsou přátelé. Sám autor jí složil nenápadnou poklonu, když postavu starostky vložil i do pět let starého filmu Čtyřlístek ve službách krále. Pozorný divák si povšimne, že Eva Burešová sloužila kreslené postavičce za vzor.

Nenápadné a přátelské pošťuchování můžeme spatřit i z druhé strany. Nové číslo Dokského zpravodaje, který radnice vydává, bude laděno v grafice Čtyřlístku jako Zpravodaj Třeskoprsk.

Ostatně, že Doksy jsou Třeskoprsky, místní kvitují s úsměvem. „Občas se stane, že mi někdo v žertu řekne, že jsem starostka Třeskoprsk. A vůbec mi to nevadí,“ dodává Eva Burešová.