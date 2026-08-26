České skleněné perličky už po generace zdobí jejich šperky i rituální oděvy. Když si zástupci kmene Panará v srdci Brazílie postěžovali příchozí botaničce, že jim překupníci místo oblíbených korálků z Preciosy začali vnucovat levnější a méně kvalitní náhražky, pravděpodobně netušili, jak rychle se zpráva z Amazonského pralesa dostane až do Křišťálového údolí.
Botanička Viviane Fonseca Kruel, jež původní obyvatele navštěvuje a sestavuje s nimi katalogy léčivých a jedlých rostlin, je totiž sestřenicí sklářského výtvarníka Ricarda Hoineffa, který se usadil v severních Čechách. A k výrobci skleněných perliček – stejně tak k nápadu propojování kultur – to nemá vůbec daleko.
„Podívej, kde jsem, napsala mi sestřenice přes WhatsApp,“ popisuje Hoineff těžko uvěřitelnou shodu okolností. „Holky, které tady pracují s korálky, mají problém sehnat ty správné. Dostávají od překupníků plastové nebo nepravidelných velikostí, ze kterých nemohou dělat své vzory. A kazí jim to jejich obrazy,“ líčí obsah konverzací se svou příbuznou, která se toho času nacházela v tropickém deštném pralese na hranici států Mato Grosso a Pará.
V portugalštině slovo preciosa znamená drahocenný, proto podle Hoineffa lidé z kmene Panará vůbec netušili, že jde o jméno výrobce. „Mysleli si, že je to nějaký drahý kámen – preciosa. Něco jako ametyst,“ říká rodák z Brazílie, podle kterého však nezůstalo jen u zprostředkování korálků.
Zástupci kmene totiž přijedou do Liberce na právě probíhající Crystal Valley Week, největší přehlídku skla, šperku a bižuterie v Česku. Právě motto letošního pátého ročníku – Connecting Cultures - odkazuje na příběhy českého skla, které se dostalo do různých částí světa.
„Ani si nedovedeme představit, jak jsou korálky, které tady vyrábíme, pro spoustu lidí a kultur opravdu cennou záležitostí,“ zdůrazňuje Hoineff, podle nějž se lidé z Panará ke korálkům dostali v 70. letech v exilu, když byli nuceni žít v úplně jiné části Brazílie, než kde byli zvyklí. Letos je to však dvacet let, co se jim podařilo navrátit na původní území a kmen, kterému hrozilo vyhubení, se rozrostl již na pět vesnic.
První let přes oceán
„Jsou to lidé, kteří v životě neletěli přes oceán. Maximálně byli v Sao Paulu, aby si udělali pas. Ale většina z nich ve velkých městech vůbec nebydlí,“ přibližuje Hoineff, podle nějž bude pro sedm návštěvníků obrovským zážitkem exkurze do výrobních prostor společnosti Preciosa Ornela v Desné, kde uvidí, jak korálky, které tak dobře znají, vlastně vznikají.
Během festivalu, který probíhá na více než 36 lokacích od Lidových sadů až po Vratislavice, přiblíží hosté z brazilské Amazonie svou kulturu. „Návštěvníci mohou od úterý 25. srpna do pátku 28. srpna na centrálním Křišťálovém náměstí sledovat, jak ručně vytvářejí tradiční perličkové šperky. Mohou se také nechat pomalovat autentickými motivy barvou Jenipapo z Amazonie,“ konstatuje ředitel Křišťálového údolí Jan Šmíd.
Na počátku dne i na jeho sklonku pak je možné přihlížet rituálnímu tanci doprovázenému zpěvem i hrou na hudební nástroje. „Také tu prodávají své umění – od tašek přes oblečení s ručně malovanými vzory přes šperky z korálků, chrastidla a další. Myslím, že se lidé z toho marketu zblázní,“ směje se Hoineff.
Šelmárium zkrášlí zoologickou zahradu
Program festivalu mezi 24. a 29. srpnem přináší přes osm desítek akcí, mezi nimi výstavy a vernisáže, ukázky sklářských technik, workshopy, prodejní akce či módní instalace. V Liberci svá díla prezentuje více než stovka umělců, designérů, skláren i škol. Vyčerpávající seznam je na webu crystalvalleyweek.cz. Mezinárodní linku akce podtrhují například kanadsko-český sklářský výtvarník a sochař Wesley Rasko nebo venezuelský florista Juan Carlos Semidey.
„Z mladé generace tvůrců, která může přispět k zachování sklářské tradice v regionu, jsou zastoupeni studenti Technické univerzity v Liberci a také žáci středních uměleckých průmyslových škol. Ti navíc společně pracují na mozaikové instalaci Šelmárium, která zkrášlí průčelí pavilonu šelem v liberecké zoologické zahradě,“ předesílá PR manažerka festivalu Lucie Fürstová.
Nechybí ani Křišťálové boxy s rozmanitými exponáty nebo Křišťálová tramvaj. Historický vůz vyzdobený Sklárnou Jílek, která se nechala inspirovat atmosférou dálkových železničních výprav za poznáním, jezdí denně mezi libereckým viaduktem a výhybnou ve Vratislavicích.
„Ne vše krásné, co stojí za to, se odehrává v Praze. Pořádáme festival, který nemá obdoby, nejen ve střední Evropě,“ uzavírá Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana pro kulturu a cestovní ruch. Současně vyzývá, aby návštěvníci festivalu během akce – coby poznávací znamení – nosili své šperky z Křišťálového údolí.