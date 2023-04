Nerušte pošty, žádají lidé v peticích za zachování dvou libereckých poboček

Celkem obě petice podepsalo zhruba 850 lidí. „K celému problému chceme přistupovat maximálně demokraticky. Svolal jsem tak pracovní skupinu zastoupenou každým politickým klubem napříč koalicí i opozicí. Vyjádřit by se měla i rada města a zastupitelstvo,“ oznámil postup města v celé kauze primátor Jaroslav Zámečník.

Pošta plánuje, že v pátém největším městě v zemi zruší k letošnímu prvnímu červenci polovinu poboček, tedy šest ze dvanácti. Podle primátora stotisícového města má radnice od pošty čas na vyjádření do čtvrtka příštího týdne, kdy je jednání zastupitelstva.

Pobočka v Globusu je velmi vytížená

„Ať to dopadne jakkoliv, tak v případě zrušených míst bychom rádi iniciovali – pokud to bude Česká pošta dále navrhovat – znovuobnovení míst v programu Pošta Partner,“ dodal primátor s tím, že by byl rád, aby se našla politická shoda napříč koalicí i opozicí o tom, jak by tedy finální verze rozložení poboček po Liberci mělo vypadat.

Vedení města si už dříve stěžovalo na špatné hospodaření České pošty a nedostatečnou komunikaci v souvislosti s požadovanými daty, která město potřebovalo pro své rozhodnutí. Nyní pošta potřebné údaje dodala, a z těch vyplývá, že původně vybraná místa byla ta, kde proběhl nejnižší počet transakcí na přepážkách. Protože ale mezi nimi byla i jediná z městského obvodu Vratislavice nad Nisou, místo ní pošta na seznam zařadila pobočku v Globusu, která má sice v Liberci druhý nejvyšší počet transakcí, ale zároveň nejnižší počet výběrů důchodů.

„Zrušení pošty v Globusu mi přijde jako naprosto nepochopitelné. Chodí tam spousta lidí, kteří si vyřídí nákupy a pak i záležitosti na poště. Zavírat pobočku, která je tak využívaná, je ekonomický nesmysl,“ myslí si Martin Horák, který poštu v Globusu také využívá.

Počet transakcí klesl o čtvrtinu

Kromě Globusu a Vesce pošta plánuje, že na konci června ukončí také provoz poboček ve Františkově, na Vápence, sídlišti Kunratická a v Machníně. Podle údajů České pošty poskytnutých městu za posledních pět let na těchto pobočkách počet transakcí klesl o 19 až 40 procent.

Za loňský rok pošta eviduje v Liberci o čtvrtinu méně transakcí než v roce 2018. Počet výběrů důchodů se za tu dobu snížil ještě výrazněji. Loni takových výběrů bylo zhruba 37 tisíc, před pěti lety skoro 55 tisíc. Nejvytíženější poštou v Liberci je hlavní na náměstí Dr. E. Beneše, kam za základními službami pošty směřuje zhruba 28 procent klientů z krajského města.

V celé zemi se chystá k polovině letošního roku pošta zrušit 300 poboček. Přistoupila k tomu z úsporných důvodů, aby se vyhnula insolvenci.