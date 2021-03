Kvůli testování řidičů objíždí dopravce svá střediska s odběrovým autobusem

Svolávat řidiče na jedno místo k otestování by bylo příliš složité a zdlouhavé. Mobilní testovací středisko ale může každý den působit jinde.

„V Jablonci a na Smržovce to máme snadné, tam zaměstnance skupiny BusLine testuje náš závodní lékař. Bohužel máme i vzdálená pracoviště, kde takové řešení není možné, ale povinnost pro nás je jednoznačná. Proto jsme použili jeden z našich autobusů, konkrétně ekologický plynový Iveco Irisbus Citelis, a upravili ho pro potřeby mobilního odběrového pracoviště,“ oznámil provozně technický ředitel skupiny BusLine Michal Hanč.

Mobilní testovací středisko tak za týden, jak dlouho je test na covid platný, stihne obsloužit každou z provozoven, včetně těch nejmenších v Rokytnici nad Jizerou nebo v Lomnici nad Popelkou. Testem na covid tak projdou naprosto všichni zaměstnanci firmy.



„Posádka je zatím dvoučlenná, jeden pracovník řídí administrativu a druhý nabírá vzorky. Pracovník s případným pozitivním nálezem je odeslán dle pravidel k lékaři či na hygienickou stanici. Do práce se vrátí až za dva týdny, pokud má negativní kontrolní PCR test,“ doplnil Hanč.

Testování zaměstnanců je nová povinnost, kterou zaměstnavatelům uložila vláda. V případě řidičů autobusů jde však o komplikaci. Případný pozitivní test by mohl vyvolat personální výpadek. Mnozí dopravci varovali, že to může vyvolat výpadky dopravních spojů na linkách.



Ředitel KORIDu LK Jiří Hruboň však argumentuje, že k takové situaci zatím nedošlo a ani by nemělo. „Každý dopravce má nějaká záložní vozidla s řidičem, takže k výpadku spojů by dojít nemělo. Navíc teď jezdí ve veřejné dopravě asi jen polovina cestujících, mnoho linek je omezených nebo zrušených, tudíž by pro dopravce neměl být problém případné kapacity nahradit,“ míní Hruboň.

Kraj řadí řidiče do kritické infrastruktury

Řidiče autobusů nebo tramvají navíc kraj zařadil na seznam kritické infrastruktury, čili by se na ně mělo vztahovat přednostní očkování.

V Libereckém kraji jezdí hned několik velkých dopravců. Oblast Východ, složenou z Jablonecka, Turnovska a Semilska obhospodařuje právě BusLine. Sever pokrývající okres Liberec je zajištěn ČSAD Liberec, oblast Východ pak ČSAD Česká Lípa.

Další meziměstské dálkové linky, které jezdí napříč kraji, zde zajišťuje například konsorcium Audis Bus a Transdev, jejichž linky zajíždějí na část Jilemnicka a Vrchlabska, dále pak Krkonošská autobusová doprava. Z menších komerčních dopravců zde pak jezdí na Českolipsku KOMPAG.

Propojení Královéhradecka s Libereckém krajem pak má na starosti již zmíněný BusLine. Ten zaměstnává 781 lidí a na jeho linkách po celé České republice jezdí na 500 autobusů.