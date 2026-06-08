„Do terénu jsme vyráželi i devět dní v kuse. Zapojily se školy, firmy, ale i veřejnost a vězni,“ upřesnil koordinátor dobrovolnických akcí Čmeláka Jakub Raindl.
Rozvíjet dobrovolnictví se organizaci Čmelák dosud dařilo i díky podpoře z Ministerstva životního prostředí. Jenže ministerstvo podporu ekologických neziskových organizací výrazně omezilo.
Program na podporu projektů nevládních neziskových organizací letos podpořil jen dvacet projektů. Loni jich bylo 46. Ze tří projektů, které Čmelák letos podal, tak uspěl pouze jeden.
Projekt měl velkou šanci na podporu
„Na rozvoj dobrovolnictví jsme žádali tři sta tisíc korun, nezískali jsme ale nic,“ řekla ředitelka organizace Jana Bujoková. „Mrzí nás to o to víc, že jsme v celkovém hodnocení projektu získali ještě více bodů než vloni. Projekt měl proto podle dosavadních zkušeností velkou šanci na podporu.“
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I přes výpadek peněz ale Čmelák nechce akce omezovat. „V akcích pro veřejnost, jejichž součástí je práce, ale i osvěta, vidíme velký přínos pro lidi i pro přírodu,“ dodala Bujoková.
V dubnu se jako dobrovolníci zapojili například žáci z liberecké Základní školy Zeyerova pro děti se speciálními potřebami. Pomáhali vyčistit mokřady v Jablonném v Podještědí.
„Bylo skvělé, že okamžitě viděli výsledky své práce – nasbírali totiž hodně odpadků. Nejvíce se jim líbily gumové obleky, ve kterých se brodili v potoce,“ poznamenala třídní učitelka Michaela Pexová.
Ve škole by si podobnou akci chtěli někdy zopakovat. „Je pro nás důležité, aby děti byly v kontaktu s přírodou,“ doplnila učitelka.
Čmelák nyní hledá podporu veřejnosti i firem, aby mohl dobrovolnické akce pořádat dál. Založil také výzvu na Darujme.cz, kde mohou lidé přispívat.