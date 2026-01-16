Cizí muž lákal školačku do auta. Posílá mě maminka, tvrdil a vábil ji na psa

Neznámý muž lákal v Liberci do svého auta školačku se záminkou, že jí v autě ukáže psa. Tvrdil také, že ho posílá její maminka. Dívka odmítla nastoupit a situaci oznámila. Případem se nyní zabývá policie.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Událost se stala tento týden ve středu v libereckých Pavlovicích, nedaleko mateřské a základní školy. Informovala o ní Místní komise Staré Pavlovice na Facebooku.

„Ve středu 14. ledna po 13:30 se před školou v ulici Jabloňová stal incident, při kterém neznámý muž oslovil dítě vycházející ze školy, u přechodu pro chodce, se záminkou, že jí v autě ukáže psa a že ho posílá maminka,“ stojí v oznámení.

Dívka muže neposlechla a pokračovala ve své cestě. „Pokud někdo viděl nebo uvidí podezřele se chovající osobu v okolí školy, můžete se obrátit na nás nebo obvodní oddělení PČR Liberec - město, kterému byl uvedený incident nahlášen,“ apelují autoři oznámení.

Cizí muž chtěl ze školky vzít dítě, vydával se za strýce. Podivína odhalila učitelka

Případem se nyní zabývá policie. „Přijali jsme oznámení o možné protiprávní činnosti v uvedené lokalitě. Okolnostmi oznámené události se v současné době zabýváme. Zajišťujeme, prověřujeme a dále vyhodnocujeme veškeré důkazní prostředky,“ uvedl policejní mluvčí Vojtěch Robovský.

„V rámci výkonu služby jsme mimo jiné také posílili hlídkovou činnost v této lokalitě. Zajišťujeme také kamerové systémy, které vyhodnocujeme,“ dodal Robovský.

Uživatelé sociálních sítích si událost spojují s incidentem, který se udál minulý týden v nedalekých Ruprechticích. Rovněž cizí muž, který se představil jako strejda Michal, se pokusil odvést z mateřské školy jedno z dětí. Učitelka však záhy zjistila, že nikdo takový v seznamu od rodičů není a informovala policii. Ta se nyní případem také zabývá.

