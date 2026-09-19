Profesionální artisté i návrat oblíbené slonice. V divadle ožije Cirkus Humberto

„Cirkus se v mnohém podobá divadlu. Divák nikdy neuvidí všechny, kteří se na vzniku představení podíleli. Vidí herce či artisty, ale všichni ti stavěči, osvětlovači, kostymérky, vlásenkářky, nápověda nebo inspicienti zůstávají ukryti,“ říká režisérka.
„I proto bychom naši inscenaci chtěli věnovat opravdu všem profesím, bez nichž by žádné představení nemohlo vzniknout. Všem snílkům, kteří činí svět lepším tím, že pro naši radost stavějí vzdušné zámky,“ podotýká.
Eduard Bass znal svět jeviště i zákulisí z vlastní zkušenosti. Než se stal výraznou osobností Lidových novin, prošel pražskými kabarety, ve kterých sám vystupoval. Právě tyto zkušenosti se v jeho Cirkusu Humberto z roku 1941 výrazně propojují.
Zkouška ve skutečném šapitó
Cesta nové inscenace symbolicky začala přímo v cirkusové manéži. První čtená zkouška se v červnu uskutečnila v šapitó Cirkusu Humberto, který v Liberci právě hostoval. Herci tak nový text poprvé četli přímo v prostředí, o kterém vyprávějí.
Na jevišti Šaldova divadla se představí téměř celý činoherní soubor a jeho členy doplní také skuteční profesionální artisté.
„A nebude chybět ani slonice Bala, která sice před pár týdny opustila libereckou zoo, ale v naší inscenaci se objeví,“ dodávají v nadsázce tvůrci inscenace.