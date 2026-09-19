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Profesionální artisté i návrat oblíbené slonice. V divadle ožije Cirkus Humberto

Autor:
  8:24
Šaldovo divadlo uvádí hru Cirkus Humberto.

Šaldovo divadlo uvádí hru Cirkus Humberto. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Šaldovo divadlo uvádí hru Cirkus Humberto.
Šaldovo divadlo uvádí hru Cirkus Humberto.
Šaldovo divadlo uvádí hru Cirkus Humberto.
Šaldovo divadlo uvádí hru Cirkus Humberto.
14 fotografií
První premiérou nové sezony činohry Divadla F. X. Šaldy v Liberci bude dramatizace slavného románu Eduarda Basse Cirkus Humberto. Příběhu malého Vaška Karase, kterému učaruje svět velkého cirkusu a který s ním nakonec spojí celý svůj život, se ujala režisérka Kateřina Dušková. Její snahou je vzdát hold lidem, kteří svět manéže, maringotek, artistů a klaunů vytvářeli.

„Cirkus se v mnohém podobá divadlu. Divák nikdy neuvidí všechny, kteří se na vzniku představení podíleli. Vidí herce či artisty, ale všichni ti stavěči, osvětlovači, kostymérky, vlásenkářky, nápověda nebo inspicienti zůstávají ukryti,“ říká režisérka.

„I proto bychom naši inscenaci chtěli věnovat opravdu všem profesím, bez nichž by žádné představení nemohlo vzniknout. Všem snílkům, kteří činí svět lepším tím, že pro naši radost stavějí vzdušné zámky,“ podotýká.

Šaldovo divadlo uvádí hru Cirkus Humberto.
Šaldovo divadlo uvádí hru Cirkus Humberto.
Šaldovo divadlo uvádí hru Cirkus Humberto.
Šaldovo divadlo uvádí hru Cirkus Humberto.
14 fotografií

Eduard Bass znal svět jeviště i zákulisí z vlastní zkušenosti. Než se stal výraznou osobností Lidových novin, prošel pražskými kabarety, ve kterých sám vystupoval. Právě tyto zkušenosti se v jeho Cirkusu Humberto z roku 1941 výrazně propojují.

Zkouška ve skutečném šapitó

Cesta nové inscenace symbolicky začala přímo v cirkusové manéži. První čtená zkouška se v červnu uskutečnila v šapitó Cirkusu Humberto, který v Liberci právě hostoval. Herci tak nový text poprvé četli přímo v prostředí, o kterém vyprávějí.

Na jevišti Šaldova divadla se představí téměř celý činoherní soubor a jeho členy doplní také skuteční profesionální artisté.

„A nebude chybět ani slonice Bala, která sice před pár týdny opustila libereckou zoo, ale v naší inscenaci se objeví,“ dodávají v nadsázce tvůrci inscenace.

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Profesionální artisté i návrat oblíbené slonice. V divadle ožije Cirkus Humberto

Šaldovo divadlo uvádí hru Cirkus Humberto.

První premiérou nové sezony činohry Divadla F. X. Šaldy v Liberci bude dramatizace slavného románu Eduarda Basse Cirkus Humberto. Příběhu malého Vaška Karase, kterému učaruje svět velkého cirkusu a...

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