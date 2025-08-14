Já to risknu, řekla a prodala cigarety nezletilému bez dokladů. Nebyla jediná

Odešel z trafiky s cigaretami, i když neměl doklad totožnosti. Šestnáctiletému Matyášovi z Mimoně se během jediného odpoledne podařilo v rámci experimentu redakce iDNES.cz koupit i tvrdý alkohol a nikotinové sáčky. Z pěti pokusů o nákup návykových látek uspěl ve třech případech. Na věk se žádný z prodávajících výslovně nezeptal.
Cigarety, nikotinové sáčky a tvrdý alkohol se podařilo nakoupit Matyášovi v libereckých prodejnách. Navštívil jich pět, s neúspěchem odcházel jen ze dvou. | foto: Matěj Klimša, MF DNES

Cigarety, nikotinové sáčky a tvrdý alkohol se podařilo nakoupit Matyášovi v libereckých prodejnách. Navštívil jich pět, s neúspěchem odcházel jen ze dvou.

Matyáš je šestnáctiletý kluk, který chodí na střední školu v České Lípě. Pravidelně neužívá žádné návykové látky. V prodejně tabákových výrobků dosud nikdy nic nekupoval. Že už dosáhl plnoletosti, je uvěřitelné, obsluha má ale povinnost si jeho věk ověřit.

Test iDNES.cz: prodají trafiky nezletilým cigarety nebo lihoviny? Ano, beze všeho

Matyáš stál u pokladny trafiky Relay na libereckém vlakovém nádraží a požádal o balíček cigaret. Občanku neměl, jen kartičku na vlak. Přesto odešel z trafiky s nákupem. „No tak já to risknu,“ řekla mu prodavačka. Pár sekund před nákupem mu přitom pověděla, že kontroly chodí často a musí si dávat pozor.

„Paní prodavačka se chvíli koukala podezřívavě, ale nakonec mi to úplně v pohodě prodala. Neměla s tím takový problém,“ popsal Matyáš. Tabákové výrobky mají v provozovně umístěné viditelně za pokladnou. Vedle platebního terminálu mají vystavené elektronické cigarety a nikotinové sáčky za sklem. Sám si je Matyáš vzít nemohl.

Prodejce pivo z nákupu odebral

Opačné rozhodnutí udělal prodejce ze samoobsluhy na náměstí Dr. E. Beneše. „Vzal jsem si pivo a chipsy. Když jsem řekl, že jsem občanku zapomněl, tak to pivo rovnou vzal a neprodal mi ho,“ konstatoval Matyáš.

S prázdnou odešel i ze specializované prodejny elektronických cigaret v rušné Pražské ulici v centru Liberce. Prodávající se taky dozvěděla, že Matyáš nemá občanku, pouze kartu na vlak. „Můžu si ji půjčit? Tam by měl být datum narození,“ zareagovala prodávající. Datum na kartě ale není, a proto se rozhodla jednorázovou elektronickou cigaretu neprodat.

Vypadala na osmnáct, hájila se prodavačka. Někde chtějí cigarety i dvanáctiletí

Ve stejné ulici, o pár metrů níž je prodejna řetězce Valmont, kam se Matyáš vydal pro nikotinové sáčky. „Můžu poprosit Velo? Mentolové prosím,“ pověděl prodavačce, která bez jediné otázky krabičku namarkovala a nezletilému prodala.

Tvrdý alkohol sehnal bez problému

„Jednoduše jsem nakoupil a odešel. Paní neřešila vůbec nic, byla příjemná a působila na mě tak, že by to prodala každému. Ale těžko říct, možná kdyby někdo vypadal trošku jinak, tak mu to neprodá, nevím,“ přemýšlel Matyáš.

Jako poslední navštívil samoobsluhu mimo centrum města, na sídlišti ve Vesci. „Hotově prosím,“ byla jediná věta, která padla při nákupu tvrdého alkoholu. Matyáš se z obchodu vrátil s láhví Božkov.

„Alkohol jsem si mohl vzít sám a s prodejem nebyl vůbec žádný problém. Na nic se mě prodejce neptal, prostě mi to dal. Ani ve výrazu tváře nebylo znát, že by měl nějaké podezření,“ nastínil Matyáš.

Otázka na věk nepadla

Během experimentu se redakce pokusila nakoupit různé druhy návykových látek. Uspěla ve třech prodejnách. Elektronickou cigaretu a pivo se nakoupit nepodařilo.

V centru Prostějova dělají nezletilí zakázané nákupy najisto, jinde chtějí občanku

„Bylo to pro mě zajímavé, hodně adrenalinový zážitek. Byl jsem nervózní, hlavně při tom prvním nákupu,“ přiznal Matyáš. Ani v jednom případě nepadla přímá otázka na věk. Občanský průkaz chtěli vidět tři prodejci, jeden z nich se rozhodl zboží prodat i po neúspěšném ověření.

Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek ověření věku přitom nařizuje. Za jejich prodej nezletilému navíc hrozí i statisícové pokuty.

