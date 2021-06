Frýdlantu chybí strážníci, pomoc od Liberce brzo skončí

Kvůli nedostatku personálu už nedrží městská policie ve Frýdlantě službu 24 hodin denně, ale slouží jen dvanáctihodinové směny, které se různě posouvají v denní i noční době.

Městská policie Liberec chtěla kvůli personální nouzi smlouvu zrušit už před časem, nakonec ale přistoupila na redukci služeb, aby sedmitisícový Frýdlant nebyl úplně bez strážníků v ulicích. Jenže smlouva vyprší na konci září. Pokračovat v ní už ale v silách strážníků z Liberce není. Do služeb nemá pořádně koho postavit.

„Mysleli jsme, že se přístup lidí k policii změní, že bude větší zájem pracovat u městské policie, ale není to tak. Zájemci se nehlásí. Navíc přijetí strážníka a hlavně jeho zaškolení není jen otázka pár dní, to trvá zhruba rok. Nejsme proto schopni zajistit výkon služby ve Frýdlantu. Nejde tu sloužit 24 hodin denně, jak by město potřebovalo,“ sdělil ředitel Městské policie Liberec Ladislav Krajčík.

„Mohli bychom tu zřídit detašované pracoviště, ale zkrátka nejsou lidi. Navíc ty, co máme, potřebujeme v Liberci, kde je také podstav. Mrzí nás to, protože ve Frýdlantě fungujeme už deset let, ale situace je taková jaká je. Není to otázka peněz, ale otázka personální.“

Náborová kampaň nezabrala

V současné době pracuje u Městské policie v Liberci osmdesát pět lidí, potřeba by jich byla aspoň stovka. Náborová kampaň, kterou Liberec před časem spustil, příliš nezabrala. Nepřilákal ani stotisícový příspěvek pro nové zájemce. A pokud se už někdo přihlásí, většinou neprojde u fyzických nebo psychologických testů.

Pro Frýdlant je případný konec strážníků nepříjemnou zprávou, kterou musí do září vyřešit. „Frýdlant městskou policii potřebuje, stoprocentně. Máme tu problém i se státní policií, která se rovněž dlouhodobě potýká s nedostatkem lidí v rámci celého Frýdlantského výběžku. Hrozí, že kvůli nedostatku policistů dojde k rušení některých oddělení,“ poznamenal místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.

„A teď by tu měla ve Frýdlantě skončit ještě městská policie. To není dobrá situace. Jsme velké území, navíc nás ze tří stran obklopuje Polsko, což zrovna věci také nenahrává. Evidujeme tu řadu krádeží, které provedli pachatelé z Polska,“ varoval.

Policie ve Frýdlantu může skončit

Podle starosty Dana Ramzera tak přicházejí v úvahu tři možnosti. Tou nejhorší je, že by městská policie bez náhrady ve Frýdlantě úplně skončila.

„Už jednou jsme tu byli rok bez městské policie, ale bylo to znát. Další možností je, že si zřídíme vlastní policii, ale to trvá zhruba rok, takže by po tu dobu tady také nikdo nebyl a je otázkou, jak by se nám to podařilo personálně obsadit. Třetí možností je, že se domluvíme s Městskou policií Liberec, že tu zřídí detašované pracoviště a stávající smlouvu prodloužíme s tím, že strážníci tu nebudou 24 hodin denně. Což se nám jeví jako nejlepší varianta,“ popsal Ramzer.

Město chce také pomoci aktivně s náborem do řad městské policie, především u právě končících absolventů škol. Sehnat by potřeboval aspoň šest lidí, aby se daly sestavit služby. Návrh řešení chce radnice zastupitelům předložit na začátku září. Pokud se řešení nenajde, strážníci od října ve Frýdlantě nebudou.