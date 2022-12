Epidemie udeřila dřív. Mimoň zavřela školy, v Semilech chybí pediatrům léky

„Ve třídě bylo pět dětí. Nemocnost byla nad padesát procent. Pak onemocněli i učitelé, kuchařky. Pak už nepřišly ani uklízečky,“ popsal situaci mimoňský starosta Petr Král. Podobně je na tom mateřinka v Jablonném v Podještědí.

„Naše školka pořádala vánoční besídku, které se mělo zúčastnit 23 dětí. Ale přišly jen tři, které byly ještě zdravé. I tak odehrály celý program, takže každý musel v písničkách obsadit asi pět rolí,“ popsal Antonín Gabriel, jehož čtyřletý syn na besídce vystupoval, krátce nato však také onemocněl.

„Nemocnost je opravdu vysoká, denně ošetříme zhruba padesát nemocných dětí. Nepříjemné je, že se jedná hlavně o děti předškolního věku a také kojence,“ uvedla lékařka Martina Milkovičová ze Semil. Problémem je podle ní také to, že je momentálně nedostatek léků pro děti. „Lékárny v okolí naší ambulance nás však vždy ráno informují, co mají, a to nám alespoň trochu usnadňuje práci a šetří čas,“ dodala lékařka.

Podle údajů Krajské hygienické stanice v Liberci byl minulý týden největší nárůst nemocnosti u dětí mezi 6 až 14 lety, a to 94 procent. Vysoký nárůst byl ale i u mladších dětí, přes 40 procent.

Kraj je na tom stejně jako zbytek republiky

„Situace v Libereckém kraji kopíruje stav v České republice v celkové nemocnosti i mezitýdenním nárůstu nemocných. Ve všech okresech Libereckého kraje je překročen epidemický práh,“ vyjádřila se k situaci mluvčí krajské hygienické stanice Zuzana Balašová.

Na konci minulého týdne evidovali hygienici téměř čtyři desítky nově potvrzených případů chřipky A, celkově se jí už nakazilo přes padesát lidí.

„Nástup chřipky je letos dřív, obvykle je až po Novém roce,“ upozornila Balašová s tím, že stále ale není pozdě nechat se naočkovat. Podle ní se dá chřipka potvrdit pouze laboratorně. „Doufáme, že vánoční svátky epidemii zpomalí,“ okomentovala mluvčí.

Na epidemii zareagovaly i některé nemocnice. Například Masarykova městská nemocnice v Jilemnici zakázala návštěvy. U vážně nemocných pacientů jsou návštěvy možné pouze po dohodě s ošetřujícím lékařem za přísného dodržování protiepidemiologických opatření, tedy pouze s respirátorem FFP2. Tatínkové budou k porodu puštěni, jen pokud nebudou vykazovat příznaky nemoci.

Krajská nemocnice v Liberci zatím o zákazu návštěv neuvažuje. „V minulosti se ukázalo, že to neprospívá stavu pacientů. Pokud se situace zhorší, vyloučit to nemůžeme,“ sdělil mluvčí nemocnice Václav Řičář. Nemocnice ale žádá návštěvníky, aby se chovali ohleduplně.