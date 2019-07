Podvodníci s energiemi podvedli Chrastavu, soud dal městu za pravdu

Až do konce letošního roku mělo město Chrastava odebírat elektřinu od společnosti Energie Pro s.r.o. Vyplývá to ze smlouvy, kterou se společnost ohání. Nebýt ovšem toho, že smlouva je neplatná a uzavřená podvodně. Svým rozsudkem teď o tom rozhodl Okresní soud v Liberci.

„Jde o podvod, který nemá svým rozsahem a drzostí obdoby. Šlo o zločinné spolčení firem Energie Pro s.r.o. a Energie pod kontrolou o.p.s.,“ uvedl starosta Chrastavy Michael Canov.

Chrastava v roce 2014 uzavřela smlouvu se správcem odběrných míst společností Energie pod kontrolou. Nebyla sama. Podobně tak učinily další stovky obcí a škol. Firma nabízela levnější energii a plyn. Navíc ji městům doporučovali i tehdejší politici z KDU-ČSL, včetně předsedy Pavla Bělobrádka. Ve vedení společnosti sedělo několik lidovců. Jenže zdánlivě skvělý projekt po čase zkrachoval. Energie pod kontrolou vybírala od zákazníků vysoké zálohy a zároveň neplatila dodavateli za odebranou elektřinu a plyn. Stejně tak se zákazníci nedočkali vrácení přeplatků.

Na podzim 2015 pak firma převedla své smlouvy se zákazníky na jinou společnost jménem Energie Pro. „Udělali to drzým podvodem. Uzavřeli to bez našeho vědomí a přitom naším jménem. Podpisy s razítkem byly nahrazeny pouhým barevným skenem. Neměli na to žádné právo. Na něco takového jsme nemohli přistoupit,“ říká Canov.

Bez povolení dodávali energii

Navíc smlouvu neschválila rada města, což v případě smluv o sdružených dodávkách elektřiny vyžaduje zákon o obcích. Už z toho důvodu byla smlouva od počátku neplatná, jak na to upozornil i liberecký soud.

Přesto Energie Pro atakovala nejen Chrastavu, ale i další zákazníky, že na základě smluv jim má elektřinu dodávat, a kdo to nebude akceptovat, zaplatí pokutu ve výši třiceti procent bez DPH z ceny, kolik by stály dodávky energie od ledna 2016 do Silvestra 2019. Chrastava se ale bránila a poukazovala na neplatnost smluv. Ale marně.

„Dokonce měli tu drzost, že se doslova vloupali v roce 2016 na naše dvě odběrná místa a přes odpor našeho dodavatele, kterým byla společnost ČEZ, nám začali dodávat do těch dvou míst energii. Podařilo se nám je odtamtud vystrnadit až po třech týdnech,“ líčí starosta.

Na neplatnost smlouvy upozornil i soud

I přesto, že Chrastava od Energie Pro žádnou elektřinu neodebírala, přišly jí faktury na 927 tisíc korun. Celý případ tak skončil u soudu. A ten se vyjádřil jednoznačně.

„Pokud žalující strana neměla pro období od 1. 1. 2016 souhlas obce, nemohlo ke změně dodavatele u operátora trhu s elektřinou vůbec dojít,“ stojí v rozsudku. Výsledek sporu přitom může ovlivnit průběh dalších desítek žalob o dodávky energie mezi obcemi a Energií Pro. Už v únoru se soud vyjádřil ve prospěch městyse Polešovice z jižní Moravy, kde byl průběh stejný jako u Chrastavy.

Přesto společnost Energie Pro rozesílá prostřednictvím rozhodčího soudu v Praze obcím a příspěvkovým organizacím dopis, ve kterém je informuje o žalobě, kterou na ně podala.

„Mohu jen doporučit všem zasaženým subjektům, aby na spor u rozhodčího soudu nepřistupovaly, neboť smlouvy s Energií Pro jsou neplatné. Pokud na ně přistoupí, uznají tím automaticky platnost smlouvy, neboť jen na jejím základě může rozhodčí soud rozhodovat,“ varuje Canov.