Podle CNN Prima NEWS se trojice chovanců z dětského domova se školou v Chrastavě na Liberecku v únoru loňského roku pohádala s učitelkou kvůli počítači. Ve třídě jí začali nadávat a napadat ji, až nejstarší z nich – tehdy patnáctiletý – ženu svázal prodlužovacím elektrickým kabelem, aby nemohla utéct.
„Poškozené tímto jednáním a předchozími zkušenostmi s mladistvým způsobil takový úlek, že se nezmohla na reakci. Následně se mladistvý začal smát, pustil z umyvadla ve třídě vodu, již nabíral do rukou a začal ji nejméně dvakrát až třikrát házet na elektrickou zásuvku, která byla pod proudem a v níž byl připojený kabel vedoucí k poškozené,“ popsal při líčení soudce Petr Mráka.
Chovanec údajně vyhrožoval nožem
„Jednáním obžalovaného byla poškozené způsobena post-traumatická stresová porucha, což bylo prokázáno lékařskými zprávami. Dále byl viněn z nebezpečného vyhrožování se zbraní,“ přiblížila pro CNN Prima NEWS státní zástupkyně Lenka Faltusová. Zmíněnou zbraní byl údajně kuchyňský nůž.
Další dva chovanci, kteří se na činu měli podílet, nebyli jako nezletilí trestně odpovědní, před soud se tedy nedostali. Páteční verdikt nad mladistvými zní dva roky a šest měsíců s podmínkou na tři roky, zmínila televize CNN Prima NEWS.
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Policie prověřuje napadení v dětském domově, chovanci údajně svázali učitelku
Odsouzený má učitelce zaplatit odškodné 50 tisíc korun. Od soudce zaznělo doporučení, aby využil zřejmě poslední možnost k lepšímu životu, kterou zmíněným rozsudkem dostává, a může i dostudovat.
„V ústavu je od svých deseti let. A musím říct, že se intenzivně v poslední době snaží, aby dostal šanci. Získal náhled na své jednání a tuto okolnost soud svým způsobem zohlednil, možná ocenil tak, že zvolil podmíněně odložený trest s ochrannou výchovou,“ popsal obhájce Pavel Maršálek.
Rozsudek zatím není pravomocný. Jak obhájce, tak státní zástupkyně si ještě ponechali lhůtu na rozmyšlenou.