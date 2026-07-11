Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chovanec spoutal učitelku a hrozil jí nožem. Dostal šanci, aby se polepšil

Autor:
  9:18
Krajský soud v Hradci Králové vynesl rozsudek nad mladistvým chovancem dětského domova. Podle CNN Prima News měl s dalšími dvěma nezletilými napadnout a elektrickým kabelem spoutat učitelku, se kterou se pohádal. Žena trpí psychickými následky. Mladík podle soudu dostal poslední šanci, aby se polepšil.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Podle CNN Prima NEWS se trojice chovanců z dětského domova se školou v Chrastavě na Liberecku v únoru loňského roku pohádala s učitelkou kvůli počítači. Ve třídě jí začali nadávat a napadat ji, až nejstarší z nich – tehdy patnáctiletý – ženu svázal prodlužovacím elektrickým kabelem, aby nemohla utéct.

„Poškozené tímto jednáním a předchozími zkušenostmi s mladistvým způsobil takový úlek, že se nezmohla na reakci. Následně se mladistvý začal smát, pustil z umyvadla ve třídě vodu, již nabíral do rukou a začal ji nejméně dvakrát až třikrát házet na elektrickou zásuvku, která byla pod proudem a v níž byl připojený kabel vedoucí k poškozené,“ popsal při líčení soudce Petr Mráka.

Chovanec údajně vyhrožoval nožem

„Jednáním obžalovaného byla poškozené způsobena post-traumatická stresová porucha, což bylo prokázáno lékařskými zprávami. Dále byl viněn z nebezpečného vyhrožování se zbraní,“ přiblížila pro CNN Prima NEWS státní zástupkyně Lenka Faltusová. Zmíněnou zbraní byl údajně kuchyňský nůž.

Další dva chovanci, kteří se na činu měli podílet, nebyli jako nezletilí trestně odpovědní, před soud se tedy nedostali. Páteční verdikt nad mladistvými zní dva roky a šest měsíců s podmínkou na tři roky, zmínila televize CNN Prima NEWS.

Policie prověřuje napadení v dětském domově, chovanci údajně svázali učitelku

Odsouzený má učitelce zaplatit odškodné 50 tisíc korun. Od soudce zaznělo doporučení, aby využil zřejmě poslední možnost k lepšímu životu, kterou zmíněným rozsudkem dostává, a může i dostudovat.

„V ústavu je od svých deseti let. A musím říct, že se intenzivně v poslední době snaží, aby dostal šanci. Získal náhled na své jednání a tuto okolnost soud svým způsobem zohlednil, možná ocenil tak, že zvolil podmíněně odložený trest s ochrannou výchovou,“ popsal obhájce Pavel Maršálek.

Rozsudek zatím není pravomocný. Jak obhájce, tak státní zástupkyně si ještě ponechali lhůtu na rozmyšlenou.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Unikátní kousek. Na policii se dostala zkušební pistole, existuje jich jen deset

Sběratelská hodnota zbraně od Zbrojovky Brno může na aukcích dosahovat i stovek...

Při zbraňové amnestii převzala policie v Libereckém kraji i vzácnou zkušební pistoli Zbrojovky Brno z roku 1920. Sběratelská hodnota zbraně systému Josef Nickel může na aukcích dosahovat i stovek...

Na misi bojoval o život, teď chce spravedlnost. Armáda se otočila zády, říká bývalý voják

Premium
U desátníka se projevilo krvácení do mozku, které vyústilo v kolaps, operaci a...

Prvotní boj o život se přeměnil v boj o návrat do běžného života i řešení otázky odškodnění. Extrémní výcvik na zahraniční misi v Litvě u vojáka Jakuba Elise z 312. praporu radiační, chemické a...

Turistické lákadlo? Pekař chce v Liberci zelenou pekárnu, inspiroval se v cizině

Bláha chce na místě vybudovat moderní výrobní areál s prodejnou, prostorem pro...

Podnikatel Jiří Bláha by chtěl na okraji Liberce vybudovat moderní výrobní areál pekárny s prodejnou, prostorem pro trhy i zázemím pro rodiny. Nový projekt označuje jako zelenou pekárnu, kterou se...

Obecné ohrožení. Za pád lanovky na Ještěd jsou obžalovaní tři lidé a České dráhy

Proč se kabina lanovky na Ještěd zřítila, má objasnit vyšetřování (1. listopadu...

Kvůli pádu lanovky na Ještěd podal státní zástupce obžalobu na tři lidi a právnickou osobu. Obviněni jsou z přečinu obecného ohrožení z nedbalosti. Právnickou osobou jsou České dráhy (ČD), které...

Rušno v Arsenalu: Jarolím skončil, z asistenta je trenér, do branky jde Vliegen

Česká Lípa, 30. 5. 2026, trenér David Jarolím, fotbal Česká Lípa vs Varnsdorf.

Když fotbalová Česká Lípa po 27 letech oslavila postup do druhé ligy, bylo jasné, že její kádr musí projít změnami. Ta nejzajímavější se odehrála na postu gólmana. Do klubu zamířil sedmadvacetiletý...

Chovanec spoutal učitelku a hrozil jí nožem. Dostal šanci, aby se polepšil

Dětský domov se školou v Chrastavě

Krajský soud v Hradci Králové vynesl rozsudek nad mladistvým chovancem dětského domova. Podle CNN Prima News měl s dalšími dvěma nezletilými napadnout a elektrickým kabelem spoutat učitelku, se...

11. července 2026  9:18

Severočeské muzeum a univerzita budou intenzivněji spolupracovat

Užší spolupráci plánují Severočeské muzeum (MUZA) a Technická univerzita v...

Užší spolupráci plánují Severočeské muzeum (MUZA) a Technická univerzita v Liberci (TUL). Vysoká škola nabídne odborné a technologické zázemí nebo kreativní potenciál a zkušenosti pedagogů či...

11. července 2026  8:17

Dva muže na Liberecku zavalila jílovitá zemina, jeden je v kritickém stavu

Na heliportu na libereckém letišti mohou záchranáři přistávat i po soumraku.

V Křižanech na Liberecku zavalila v pátek dopoledne při výkopových pracích jílovitá zemina dva muže. Jeden je v kritickém stavu, druhý utrpěl těžké poranění, řekl krajský mluvčí záchranné služby...

10. července 2026  15:09

Zvířata žila v exkrementech, do krku měla zarostlé řetězy. Chovateli hrozí pokuty

Zvířata byla ustájena ve zcela nevhodných podmínkách.

Chovateli na Semilsku nechali veterináři kvůli týrání zabavit devět kusů skotu. Zvířata byla ustájena ve zcela nevhodných podmínkách, žila trvale uvázána na řetězech, které některým z nich...

10. července 2026  14:20

Kvůli modernizaci osvětlení se na čtvrt roku zavře Galerie Lázně

Liberecká Galerie Lázně se připravuje na tříměsíční uzavírku a s ní související...

Liberecká Galerie Lázně se připravuje na tříměsíční uzavírku a s ní související modernizaci vnitřního a vnějšího osvětlení. Naposledy ji lze navštívit 12. července, poté budou až do poloviny října v...

10. července 2026  10:48

Unikátní kousek. Na policii se dostala zkušební pistole, existuje jich jen deset

Sběratelská hodnota zbraně od Zbrojovky Brno může na aukcích dosahovat i stovek...

Při zbraňové amnestii převzala policie v Libereckém kraji i vzácnou zkušební pistoli Zbrojovky Brno z roku 1920. Sběratelská hodnota zbraně systému Josef Nickel může na aukcích dosahovat i stovek...

9. července 2026  14:50

Opilí mladíci dováděli u kašny v centru města. Svlékali se, jeden do ní taky skočil

Opilí mladíci se svlékali v centru České Lípy. Jeden skončil na záchytce

Kašna na českolipském náměstí přilákala během horkého léta dva mladé muže, kteří se u ní nad ránem pod vlivem alkoholu svlékali a jeden z nich se v kašně začal i osvěžovat. Následně se mladíci...

9. července 2026  13:47

Pomáhá lidem s demencí i autismem. Sociální robot využívající AI zaujal v Evropě

Robot se v sociálních zařízeních napříč krajem zapojoval se do aktivit s...

Sociálního robota „Robica“, který v Libereckém kraji dělal společnost lidem s autismem, demencí nebo fyzickým postižením, ocenili odborníci na červnovém EDIH Summit 2026 v Bruselu. Sociální projekt...

9. července 2026  10:38

Místo parkoviště trávník. V Liberci začíná přestavba městské části náplavky

Stavba za zhruba 64 milionů korun včetně daně promění prostranství u řeky v...

Lávka, zeleň a nové cesty. Liberec začíná s výstavbou městské části náplavky, která naváže na již vybudovanou krajskou část. Stavba za zhruba 64 milionů korun včetně daně promění prostranství u řeky...

8. července 2026  13:51

Turistické lákadlo? Pekař chce v Liberci zelenou pekárnu, inspiroval se v cizině

Bláha chce na místě vybudovat moderní výrobní areál s prodejnou, prostorem pro...

Podnikatel Jiří Bláha by chtěl na okraji Liberce vybudovat moderní výrobní areál pekárny s prodejnou, prostorem pro trhy i zázemím pro rodiny. Nový projekt označuje jako zelenou pekárnu, kterou se...

8. července 2026  10:47

Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu

V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...

Nástěnná malba Chlapce s bublinou od Chemise zdobí Jablonec

Dmitrij Proškin alias Chemis spotřeboval na nástěnnou malbu v Jablonci 250...

Umělecký rukopis streetartového umělce Chemise je k vidění ve světě, na domech v Praze či Olomouci a nově také na fasádě knihkupectví Serius v Jablonci nad Nisou. Výtvarníkovu rozměrnou malbu...

7. července 2026  15:19

Kde to nefunguje, tam řeším průšvihy, říká nový rektor univerzity

Inaugurace nového rektora, sedmačtyřicetiletého Aleše Kocourka. (6. března 2026)

V osmdesátých letech jako dítě pomáhal matce sáčkovat výplaty na Vysoké škole strojní a textilní, z níž v roce 1995 vznikla Technická univerzita v Liberci (TUL). Nyní sedmačtyřicetiletý Aleš Kocourek...

7. července 2026  11:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.