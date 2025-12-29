Elitní armádní chemiky v Liberci povede nový velitel, chce budovat silný útvar

Martin Fokt odchází po 38 letech do zálohy. „Po více než čtyřech letech v čele tohoto pluku nastal okamžik, kdy předávám velení svému nástupci,“ prohlásil s tím, že je to pro něj završení životní etapy, která byla naplněna službou vlasti, zodpovědnosti a hrdosti.
Dlouholetou kariéru strávil Fokt u chemického vojska na různých pozicích. Začínal v roce 1991 u útvaru jako velitel čety. Byl dva roky náčelníkem chemického vojska na sekci rozvoje sil Generálního štábu. Poté se vrátil zpět na funkci velitele. Má za sebou několik operací v zahraničí.
Nejdůležitější misí pro něj byla mise v Afghánistánu v roce 2010. Zároveň se v rámci ochrany obyvatelstva při letních olympijských hrách v Řecku zúčastnil mise v roce 2004. „Jednotky aliančních sil rychlé reakce se staraly o bezpečnost sportovců, osob a všech návštěvníků olympijských her,“ přiblížil Fokt.
„Během mého působení jsme společně prošli náročnými cvičeními, plnili úkoly doma i v zahraničí, od aliančních operací po humanitární pomoc civilnímu obyvatelstvu. Došlo k plnému přezbrojení jednotek radiačního chemického průzkumu na nová průzkumná vozidla S-LOV-CBRN,“ zavzpomínal Fokt.
Cíle? Vysoký standard a rozvoj schopností
Nový velitel pluku Radek Malina nastupuje do funkce s jasnou vizí. „Přebírám velení s pokorou a odhodláním. Naším cílem bude nejen udržet vysoký standard, ale dále rozvíjet schopnosti pluku tak, aby byl vždy připraven čelit novým výzvám,“ upřesnil. „Společně budeme pokračovat v tradici, která dělá z 31. pluku elitní jednotku Armády České republiky v rámci ve své odbornosti NATO,“ připomněl.
Malina přišel z funkce náčelníka chemického vojska a chce některé projekty implementovat i do struktur pluku. „Jedná se třeba o schopnost kolektivní ochrany. Budeme vybaveni stany, které budou schopné nás chránit a vytvoří pracovní prostředí, i když se budeme nacházet v prostředí kontaminovaném nebezpečnými, bojovými chemickými látkami nebo radioaktivitou,“ nastínil.
Mezi hotové projekty patří třeba nové protichemické obleky a nové masky. „Dále budeme dovybavovat stacionární laboratoř, která u útvaru vznikla v poslední době a v neposlední řadě budeme posilovat naše odběrové týmy o novou techniku,“ prohlásil.
„Čeká nás doba, kdy budeme hledat nové cesty a způsoby našeho efektivního působení na současném bojišti, abychom se nestali snadným terčem agresora, ale plnohodnotnou součástí ochrany sil armády České republiky,“ pokračoval Malina s tím, že bude budovat silný a inovativní útvar.
V Liberci jako doma
Zároveň se k libereckému pluku vrací rád. „Začínal jsem tady a prožil jsem tu většinu svého profesního života. Respektuji práci mých skvělých předchůdců velitelů a věřím, že proplujeme následujícími bouřlivými časy bez ztroskotání,“ dodal.
„Nezastírám, že před novým velitelem pluku je postavena řada úkolů. Rok 2025 byl hodně hektický a rok 2026 bude stejně náročný. U pozemních sil plánujeme, díváme se za horizont a rok 2027 bude kritický,“ prohlásil velitel Pozemních sil Armády České republiky (AČR) generálmajor Josef Trojánek.
Liberecký 31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany patří mezi důležité jednotky Pozemního vojska AČR. Vojáci plní úkoly chemického zabezpečení a starají se o ochranu lidí i techniky před nebezpečnými látkami, pomáhají s dekontaminací a zasahují při chemických haváriích. Pomáhají civilním složkám při mimořádných situacích a spolupracují s Integrovaným záchranným systémem.