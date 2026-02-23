Jak často máme miminko přikrmovat? radí se prvorodiče s umělou inteligencí

Všem třem vysokoškolsky vzdělaným párům z České Lípy, Liberce a okolí Dubé radí internet, ve dvou ze tří oslovených domácností se raději než na své rodiče obracejí s otázkami o dítěti na umělou inteligenci. Tu lékaři nezatracují, upozorňují však na specifika a limity těchto zdrojů.
„O půlnoci jsme porodili a hned v šest ráno přišla vizita a všechno na mě vysypali – jak dítě koupat, jak přebalovat, jak s ním zacházet. Všechno přišlo v čas, kdy jsem řešila v hlavě něco úplně jiného a vůbec jsem nebyla schopná to vstřebat,“ líčí pětadvacetiletá matka z Liberecka, která se i před porodem v případě nejistoty obracela na umělou inteligenci. Nyní jí proto přijde přirozené, že s partnerem konzultují každodenní pokroky a vývoj syna s ChatGPT.
AI může být excelentní pomocník, u některých problémů je však třeba počítat se zavádějícím, neúplným nebo rozporuplným výsledkem.