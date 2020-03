Nejezděte k nám, vyzývají obce v horách rekreanty. Bojí se nákazy

Chalupáři, teď k nám nejezděte. Tak by se dala shrnout výzva, se kterou se město Vysoké nad Jizerou obrací na vlastníky rekreačních nemovitostí na svém území.

Vysoké, stejně jako Harrachov, Rokytnice nad Jizerou, Krompach a další rekreační střediska v Libereckém kraji, se teď potýká se zvýšeným počtem chalupářů. Obce přitom nemají ponětí, zda jde o lidi, kteří mají být v karanténě.

„Najíždějí sem už od minulého čtvrtka. Je jich tady hodně. Nemáme nic proti lidem, kteří na chalupu přijedou a zdržují se v ní a dodržují nařízené pokyny. Ale dochází tu k řadě nešvarů. Někteří mají pocit, že když nejsou v místě svého trvalého bydliště ve městě, že se mohou chovat jinak. Někteří chalupáři nenosí roušky a my ani nevíme, jestli nemají nařízenou karanténu. Tady na malém městě se všichni víceméně známe. Víme zhruba, kdo kde byl. Ale u chalupářů nemáme tušení, zda přijeli z nějaké rizikové oblasti. Chodí do obchodů, pohybují se venku, ale my nevíme, zda nemají být náhodou v karanténě,“ uvedl Jaroslav Nechanický, místostarosta Vysokého nad Jizerou.

Obyvatelé mají obavy

Na webech řady horských obcí v Jizerských horách a Krkonoších se proto objevila prosba, aby po dobu nouzového stavu nejezdili chalupáři na své nemovitosti.

„Je to z důvodu zachování solidarity a zamezení nebezpečí ohrožení zdraví našich občanů,“ dodal Nechanický.

Většina obyvatel rekreačních středisek takovou výzvu podporuje. „Liberecký kraj má nejmenší počet lidí nakažených koronavirem. Ale když nám sem najedou lufťáci, tak to za chvíli může být jinak. Hory jsou teď plné lidí z Prahy a odjinud. Jasně, že máme obavy,“ sdělila redakci MF DNES jedna z obyvatelek Harrachova.

Výzva obcí je přitom v souladu i s nařízením krizového štábu Libereckého kraje, který zvýšený pobyt rekreantů v regionu také zrovna nevítá.

„Chápu, že strávit tohle období na chalupě v horách je vhodnější než zůstat třeba v centru Prahy nebo na nějakém sídlišti. Ale je problém s lidmi, kteří jsou z jiného kraje a mají od svého obvodního lékaře či krajské hygieny nařízenou karanténu v místě svého bydliště ale místo toho si odjedou jinam. Takové chování považujeme spolu s hygieniky za neodpovědné. Vyzýváme proto občany, kteří nemají trvalý pobyt na území Libereckého kraje, ale zdržují se zde a zároveň mají být v karanténě, aby se přihlásili na infolinku krajského úřadu. Je potřeba, aby o těchto lidech věděly naše složky integrovaného záchranného systému a také dobrovolníci, kteří jim pomáhají. Je potřeba aby věděli, kde se pohybují osoby, které mohou být potenciálně nakažené,“ sdělil hejtman Martin Půta.

Kraji to také pomůže lépe plánovat dosažení zdravotních služeb v konkrétních lokalitách. Krajská linka je v provozu od 8 do 20 hodin a její číslo je 485 226 999.

Nahlásit se je možné také přes e-mail: krizovy.stab@kraj-lbc.cz. Tato informace bude důvěrná a nebude dál šířena, ubezpečuje hejtman.

V souvislosti s tím také policie začala s kontrolou ubytovacích zařízení. Podle nařízení vlády totiž mají být všechna uzavřena. Výjimku mají pouze ta zařízení, kde jsou ubytovaní cizinci do doby opuštění území ČR a cizinci s pracovním povolením na území České republiky. Tato zařízení mohou i nadále poskytovat své služby, ale pouze těmto cizincům.