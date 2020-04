Cestovní kanceláře čeká boj o přežití, přicházejí o stovky milionů

Cestovní kanceláře už nyní počítají ztráty. U těch větších jde i o stamiliony korun. Některé dokonce hovoří o možném zániku celého cestovního ruchu. I přesto je u některých cítit opatrný optimismus.

MF DNES oslovila kolem dvou desítek firem, které mají sídlo v kraji nebo v něm působí.

Generální manažer a majitel liberecké cestovní kanceláře American Tours Michal Kužel říká, že současný stav znamená jediné: absolutní ochromení jejich činnosti.

„Jedenácté září, které nás kdysi naplno zasáhlo, bylo proti současnosti doslova legrace,“ glosuje Kužel, jehož společnost se specializuje na destinace Severní Ameriky.

Zákon je paskvil, míní majitel cestovky

Běžně na jejich katalogové zájezdy odletí ročně přibližně tisícovka klientů. Asi dvakrát víc lidí využije jiných služeb, jako jsou třeba akce na zakázku.

„Protože konec února a březen je běžně obdobím nejvyšších prodejů, a prodej tu letos není žádný, očekávám propad tržeb za tento rok minimálně o osmdesát procent. A to ještě za předpokladu, že se do konce června bude létat,“ vypočítává Kužel.

„Škody na ušlých tržbách půjdou minimálně do desítek milionů. Pouze u mezd zaměstnanců a mandatorních výdajů pak odhadujeme ztráty přibližně do deseti milionů. Opět však pokud by se hranice otevřely a začalo se létat do konce června. Kdyby to mělo trvat déle, nemá smysl držet zaměstnance a provozovny.“

V American Tours momentálně ruší jen zájezdy s odlety za víc než měsíc. „I tam, kde získáme příslib storna bez sankcí, nám ale nikdo nevrátí hotovost. Všude dostaneme maximálně voucher v hodnotě zaplacené služby, který můžeme použít do jednoho roku. To není zase tak špatné, ale protože zákon nám nařizuje vrátit klientovi sto procent peněz ihned, není to pro tuto situaci řešení,“ domnívá se majitel firmy.

Dodává, že současná situace odhalila, že zákon o cestovním ruchu je paskvil, který není navázaný na dění ve světě.

„Protože ve stejné situaci jsou naprosto všechny cestovní kanceláře a touroperátoři, teoreticky by to mohlo všechny smést do úpadku. A protože takovou vlnu krachů neustojí ani pojišťovny, u kterých jsou kanceláře ze zákona pojištěny, mohl by vlastně naráz zaniknout cestovní průmysl. Ale to je černý scénář,“ zamýšlí se Michal Kužel.

Nemá smysl panikařit, doufají v Alexandrii

Cestovní kancelář Alexandria, která má tři pobočky v Liberci, prozrazuje, že aktuálně se její prodeje blíží k nule. Ve standardní sezoně s ní do světa vyrazí 70 až 80 tisíc zákazníků.

„Nemá smysl si něco nalhávat, aktuální prodeje jsou samozřejmě naprosto minimální. Naopak, určitá část zákazníků, kteří již mají svůj zájezd koupený, se rozhodla jej přesunout na příští rok a část jej dokonce již stornovala. Velká část zákazníků zatím vyčkává, jaká bude reálná situace v létě,“ uvádí Petr Šatný, marketingový ředitel CK Alexandria s tím, že již nyní je jasné, že se škody budou pohybovat v řádech stovek milionů korun.

Podle Šatného jde o bezprecedentní a velmi složitou situaci, která dopadá extrémně silně na celý cestovní ruch. Přesto neztrácí mírnou naději.

„Já nevěřím tomu, že by hranice zůstaly zavřené dva roky. Nyní je začátek dubna, tedy do zahájení letní sezony zhruba dva měsíce. A když se naopak podíváme dva měsíce zpět, tak začátkem února ještě nikdo ani netušil, že tu bude nějaká karanténa, nouzový stav a zavřené hranice. Vše se odehrává velmi rychle a nemá tak smysl panikařit a pouštět se do extrémně negativních prognóz,“ zamýšlí se Petr Šatný.

Podle Ireny Špringlové, majitelky jablonecké CK Trip, se letošní sezona rozeběhla velmi nadějně.

„Katalog jsme vydali loni na podzim a už do Vánoc bylo několik zájezdů vyprodaných. Zrušili jsme nejbližší jarní cykloturistické zájezdy a klientům nabídli buď náhradní termín, nebo poukaz s platností na tři roky, nebo odstoupení od smlouvy o zájezdu,“ informuje Špringlová.

Někteří klienti se ptají, zda cestovní kancelář neobnoví alespoň cykloturistické zájezdy po Čechách a Moravě. „Uvidíme. Specializujeme se však již třicátým rokem na aktivní dovolenou v zahraničí,“ říká majitelka.

„I když máme stop stav, je velmi milé, že od našich klientů dostáváme povzbudivé e-maily a telefonáty. Vzpomínají na zážitky s námi, nechávají vyřídit pozdravy průvodcům i mým rodičům, zakladatelům firmy. To je až dojemné. Až na výjimky chápou naši situaci a těší se, až zase společně vyrazíme.“

Byla by orientace cestovních kanceláří a agentur na tuzemské zájezdy alespoň malou náplastí? Většina z oslovených říká, že ne.

„Představa o tom, že cestovní kanceláře mohou rychle a jednoduše přepnout své aktivity na tuzemský cestovní ruch je naprosto lichá a nerealizovatelná. Kvalitní kancelář zaměřená na zahraničí má svůj byznys model postavený na přidané hodnotě, kterou svým zákazníkům v zahraničí zajišťuje. Tím je průzkum, předvýběr a znalost vhodných míst a hotelů, dlouhodobé kontrakty a s nimi spojené výhodné ceny, servis a pomoc s výběrem na pobočce, leteckou dopravu a na ni navázané transfery, služby českých delegátů a českých animačních týmů v zahraničí, záruky za zájezd jakožto celý balík služeb, pojištění proti úpadku a mnoho dalších služeb,“ vysvětluje Petr Šatný z CK Alexandria.

„Když se navíc podíváme na počty zákazníků, kteří každý rok vyrážejí do zahraničí k moři, nejsem si jistý, zda je v tuzemsku dostatečná kapacita v odpovídající kvalitě s obdobným rozsahem služeb.“