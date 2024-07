Stopoval až do Nepálu. Největší strach jsem měl z Pákistánu, říká dobrodruh

Mezi koncem a začátkem školy, mezi dvěma dalekými cestami stopem na východ. Na dvoře liberecké kavárny dobrodruh Štěpán Hušek vzpomíná na svůj nedávný pobyt v íránském vězení, objasňuje, proč nechce být influencer i to, proč měl předsudky vůči Pákistánu.

Překonal jste skoro 16 tisíc kilometrů, většinou stopem. Kdy se ve vás probudila touha po téhle – mnohými vnímané jako dost nebezpečné – cestě přes Turecko, Írán a Pákistán až do Indie?

Přemýšlel jsem nad ní už na střední škole. Se stopem mám zkušenosti od 14 let. Už jako malého mě fascinovalo, jak člověk bez peněz dokáže cestovat a jak intenzivní to je. Sledoval jsem zahraniční blogery a youtubery, ti mě k tomu motivovali. Ve čtrnácti přišel Štěpán za mamčou, že by si to chtěl vyzkoušet. Zakázala mi to. Měl jsem ale výdrž a stál si za tím. Mám docela odvážnou cestovatelskou rodinu, a tak se mamka rozhodla, že si zavzpomíná na staré časy a pojede se mnou. Tak se čtrnáctiletý Štěpán s mamkou sbalili a vyjeli do Amsterdamu stopem.