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Český ráj přijde o značku UNESCO, nevyřešil problém s prodejem kamenů

Matěj Klimša
  14:58
Hruboskalsko v Českém ráji

Hruboskalsko v Českém ráji | foto: Jan Pešek, MF DNES

Hruboskalsko v Českém ráji
Hruboskalsko v Českém ráji
Hruboskalsko v Českém ráji
Hruboskalsko v Českém ráji
25 fotografií
Geopark Český ráj přijde o značku UNESCO, kterou držel od roku 2015. Rozhodla o tom Rada globálních geoparků, podle které se nepodařilo odstranit problémy, kvůli kterým před dvěma lety geopark dostal žlutou kartu. Možnost odvolání neexistuje.

Značku UNESCO Geopark v Českém ráji nesmí používat od začátku příštího roku. „Byli jsme jediným geoparkem se značkou UNESCO. Je to ztráta prestiže pro území. Zůstáváme ale národním geoparkem,“ shrnula ředitelka Geoparku Český ráj Jana Lebedová a dodala, že pro návštěvníky ani fungování geoparku se nic nemění.

Kromě ztráty prestiže nemusí mít odebrání značky zásadnější dopad. „Uvidíme, jak se k tomu postaví donátoři. Je otázka, jestli neponíží dotaci, nebo neodstoupí úplně,“ přiblížila ředitelka. Geopark byl součástí evropské i globální sítě více než dvacet let, značku UNESCO získal před jedenácti lety.

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Ztráta značky UNESCO hrozila od roku 2024, kdy revalidátoři udělili Českému ráji žlutou kartu. Přestože se geopark v Českém ráji snažil o nápravu a naplnění požadavků, měla letošní červnová kontrola stejný výsledek jako před dvěma lety.

„V revalidační zprávě byla doporučena žlutá karta. Podle pravidel ale není možné mít ji dvakrát po sobě a byla nám udělena červená. Diskuzi jsem sledovala a z příspěvků jednotlivých členů rady bylo už na začátku znát, že to tak dopadne,“ zhodnotila Lebedová.

Hruboskalsko v Českém ráji
Hruboskalsko v Českém ráji
Hruboskalsko v Českém ráji
Hruboskalsko v Českém ráji
25 fotografií

Geopark dostal v průběhu let tři žluté karty, všechny se týkaly stejného problému – prodeje kamenů, které se na Turnovsko dováží ze zahraničí. „Hlavní argument, který zazníval, byl, že není vidět schopnost to odstranit. Proto už přistoupili k té červené kartě, jde o takový precedens pro ostatní geoparky,“ dodala ředitelka. Konkrétně kritika mířila na Muzeum Českého ráje v Turnově.

Klacek na geopark

„Muzeum je pouze použité jako klacek na geopark. Je to nesmyslné. Byli jsme tlačení k tomu, abychom v našem muzejním obchodě neprodávali geologický materiál. To se ale neslučuje s naší filozofií a s geoparkem jsme v roce 2019 ukončili spolupráci,“ vysvětlil ředitel turnovského muzea Jan Prostředník.

Konec spolupráce potvrdila také Lebedová. „Právně jsme se domnívali, že je všechno v pořádku. Přišlo mi, že by pro ně bylo ideální řešení, kdybychom s takto významnou institucí spolupracovali, ale za podmínek, které má UNESCO. To se nám samozřejmě nepodařilo dojednat,“ popsala ředitelka s tím, že podle charty globálních geoparků by měli zamezit prodeji přírodních surovin.

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Muzeum ale právě staletou tradici v broušení drahých kamenů, šperkařství nebo zlatnictví významně propaguje. Podle Prostředníka se na Turnovsku s dováženými kameny pracovalo historicky. „V 18. století bylo 80, možná až 90 procent materiálu drahých kamenů dovezených. A úplně stejně ho používají šperkaři dnes. Nejde jen o prodej, my bychom nemohli ani propagovat naše šperkaře,“ objasnil ředitel muzea.

Muzeum usiluje o vlastní zápis

Muzeum navíc usiluje o vlastní zápis nehmotného dědictví UNESCO, které je spojené právě s kamenářstvím a šperkařstvím. Prostředník věří, že by pro Radu globálních geoparků bylo řešením, kdyby muzeum přestalo prodávat kameny a začalo spolupracovat s geoparkem. „To jsou dvě protichůdné entity. Na to já nepřistoupím, je to direktiva. Já se obávám, že je to trochu v osobní rovině,“ naznačil.

„Za mě to tu bylo nafouknuté a byli jsme v hledáčku. Nevím, co jsme měli udělat víc. Muzeum asi nepřestěhujeme,“ dodala s nadsázkou Lebedová, podle které se teď muzeum bude muset bránit. „Protože to samozřejmě nejsou žádné nelegální kameny. Jsou řádně nakoupené z celého světa, od prodejců mají certifikáty, ale původ se téměř nedá dokázat.“

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Geopark Český ráj by mohl o značku UNESCO požádat znovu. Nejprve by ale musel celou situaci vyřešit. Zda o to bude geopark usilovat ještě není jisté. Bez značky by ale geopark mohl začít spolupracovat s muzeem bez požadavků Rady globálních geoparků. Prostředník by na předešlou spolupráci za takových podmínek navázal. „Sama nad tím přemýšlím, obě řešení mají svá pro a proti. Myslím si, že je to na větší diskuzi,“ nastínila ředitelka.

Geopark v Českém ráji se zaměřuje na popularizaci geologie, environmentální vzdělávání nebo šetrný cestovní ruch. Také spolupracuje s obcemi, vzdělávacími institucemi či muzei. Rozkládá se na více než 830 kilometrech čtverečních a zahrnuje řadu přírodních, geologických i kulturních zajímavostí.

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