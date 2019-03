Řidiči mají platit mýto na silnici v Českém ráji, druhý úsek kraji vadí

Na silnici z Turnova do Ktové mají šoféři nákladních aut od příštího roku platit mýto. Stát ale navrhuje zpoplatnit pro řidiče vozidel nad 3,5 tuny také úsek silnice první třídy číslo 38 z Jestřebí směrem na Mladou Boleslav.

To však už kraj odmítá. Má totiž obavu z toho, že by zpoplatněnou silnici řidiči nákladních aut objížděli a zatížilo by to pak města a obce na trase.

„Možná objízdná trasa přes Mimoň, Jablonné v Podještědí a Mnichovo Hradiště je srovnatelně dlouhá. Díky tomu by se tam dopravci snažili uspořit mýtné,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Po silnici číslo 38 míří kamiony z Mladé Boleslavi přes Českou Lípu a Nový Bor na Rumburk a do Německa či na Děčín a obráceně. Kraj bude u tohoto 26 kilometrů dlouhého úseku navrhovat takzvané nulové mýtné.

„Systém bude sice kamiony evidovat, ale byl by tam nulový poplatek, který by kamiony nevytěsňoval na objízdné trasy. Velká část silnice druhé třídy totiž prochází intravilány. Jak v Mnichově Hradišti, tak v Jablonném a především v Mimoni. Tam kamiony jezdí přímo centrem města,“ poznamenal hejtman.

Mýto v Českém ráji kraj nerozporuje

Chystané zpoplatnění silnice na Ktovou kraj po projednání s obcemi na trase rozporovat nebude. „Objízdné trasy tu možná budou řešit nějací místní dopravci, ale pro kamion na trase přes Evropu tam podle našeho názoru žádná reálná objízdná trasa k dispozici není,“ poznamenal hejtman.

„Ktová je opravdu jediná možná trasa. U silnice přes Jestřebí ale možnost objížďky je. I já bych trval na tom, aby to naše auta objížděla. Čas je tam stejný, navíc bychom ušetřili,“ řekl Petr Filo, jednatel dopravní společnosti C. S. Transport.

K plánu státu na zpoplatnění zhruba 900 kilometrů komunikací prvních tříd má velké výhrady. „Přijde mi jako nesmysl, aby se takové silnice zpoplatňovaly. Nemůže se to vyplatit. Navíc se budou dál ničit ostatní silnice,“ domnívá se Petr Filo.

Dnes stát na Liberecku vybírá mýtné jen na dálnici D10 od hranic Středočeského kraje po Ohrazenice a na silnici I/35 mezi Ohrazenicemi a Bílým Kostelem.

Kraj má šanci, že mu ministerstvo vyhoví

Kvůli chystanému zpoplatňování některých silnic prvních tříd uzavřela loni v říjnu Asociace krajů ČR (AKČR) a Svaz měst a obcí ČR s ministerstvem dopravy memorandum o společném postupu.

Kraje mají příslib, že mohou samy navrhnout, kde bude platit nulová sazba mýta. „Věřím, že ministerstvo dopravy dostojí všem svým předchozím slibům a žádosti Libereckého kraje vyhoví. Stejně jako žádostem jiných krajů v podobně odůvodněných případech,“ komentoval hejtman Půta navrhovaný úsek s nulovou sazbou mýta.

O zpoplatnění úseků silnic mýtným v jednotlivých krajích bude jednat Rada AKČR 11. dubna v Plzni.

„Chápeme kraje i města, které se obávají plánovaného zavedení mýtného na dalších 900 kilometrech silnic první třídy. Proto jsme se domluvili, že vyberou úseky, na kterých by podle nich měla být nulová sazba a úseky, kde mýtné pro kamiony bude přínosné ekonomicky nebo jako nástroj regulace dopravy,“ uvedl ministr dopravy Dan Ťok k uzavřenému memorandu.

Na návrh, jaké úseky mají být zpoplatněné a jaké mají mít nulovou sazbu, je čas zhruba do poloviny roku.

„V té době se začne řešit příslušné nařízení, kterým se stanoví mýtná sazba na dalších 900 kilometrech silnic první třídy. To bude ten okamžik, ve kterém mohou kraje svůj návrh uplatnit a zdůvodnit,“ řekla Lenka Rezková, mluvčí ministerstva dopravy s tím, že mýtný systém bude připravený ke spuštění 1. prosince 2019.