Stavba silnice ano, vadí nám ale její podoba, píší obce v Českém ráji ministrovi

Obrátily se proto na ministra dopravy Martina Kupku (ODS) otevřeným dopisem.

„Uvědomujeme si potřebnost řešení z důvodu neúnosné dopravní zátěže obcí na stávající trase I/35, co nás však znepokojuje, je prezentovaná budoucí podoba. Nespočet mostů a náspů by v případě realizace velmi negativně ovlivnil nejen zde trvale žijící obyvatele, ale i návštěvníky nejstarší CHKO v České republice hlukem a emisemi,“ uvádí se v dopise dobrovolného svazku obcí Mikroregion Český ráj ministrovi.

Obce žádají prověření varianty, která by nevyžadovala nový posudek dopadů na životní prostředí EIA, ale byla by šetrnější k životnímu prostředí. Chtějí, aby silnice byla vedena spíš v zářezech a tunelech než na mostech a náspech, které by ji zvedly nad úroveň okolní krajiny. O zapojení silnice do krajiny, aby nebyla rušivá, usiluje také Liberecký kraj.

„Absolvovali jsme jednání na ministerstvu dopravy, kde jsme se snažili zvýšit povědomí o tom, že ta silnice je velice citlivá, a že to území Českého ráje může být velice negativně dotčeno tou konkrétní investicí. Shodli jsme se, že zapojíme i krajináře, externistu, který nám pomůže silnici přizpůsobit, tak aby významně nepoškodila okolní krajinu,“ řekl náměstek hejtmana pro životní prostředí Jiří Klápště (Spolu).

Kraj přispěje na krajináře

Kraj se podle něj s ministerstvem dohodl, že projektant, který bude zpracovávat projekt přeložky I/35, bude brát v potaz i názor krajináře, na jehož financování se bude kraj podílet.

Silnice I/35 dnes mezi Turnovem a Jičínem vede přes 11 obcí, o trase a podobě nové rychlostní silnice mimo zástavbu se diskutuje už čtvrt století. Zvolenou variantu schválilo ministerstvo životního prostředí, Ředitelství silnic a dálnic ČR zahájilo loni v říjnu geotechnický průzkum, který by měl být hotov do konce letošního roku. Se zahájením stavby, která je rozdělena do čtyř úseků, se počítá v roce 2029, hotová by měla být v roce 2032.

Přeložka silnice I/35 bude navazovat na dálnici D35, která má být severní alternativou k přetížené dálnici D1. Úsek dálnice z Hradce Králové do Jičína by měl být hotový na konci roku 2028.