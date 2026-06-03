U připravované silnice dálničního typu z Turnova do Úlibic se objevila další nesrovnalost. Analytik Jiří Zeman, který spolupracoval na projektech po celém světě a zpracoval desítky studií proveditelnosti, teď našel chyby ve studii k silnici v Českém ráji.
„Závěry a doporučení jsou v rozporu s vlastními výpočty ve studii proveditelnosti. Nejzřetelnější to je v ekonomickém hodnocení,“ shrnul Zeman.
„Valbek potvrzuje, že k manipulaci s čísly došlo, ale trvá na původních závěrech a doporučeních. Ty jsou ale zcela jednoznačně chybné a účelově zmanipulované.“