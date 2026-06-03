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Silnice v Českém ráji má zmanipulovanou studii, tvrdí analytik. Bude rychlejší, říká kraj

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Vizualizace přemostění železniční trati u Rovenska pod Troskami. Vrch vpravo je Kozákov. Most by měřil 400 metrů. Vlevo je příjezd ve směru od Jičína, vpravo pak směr Turnov. | foto: Valbek

Matěj Klimša
  13:00
Kudy povede nová rychlostní silnice mezi Libercem a Hradcem Králové, je už několik let vyřešenou otázkou. Ze tří zvažovaných variant se stát v roce 2015 rozhodl pro severní trasu, která prochází Českým rájem. Analytik Jiří Zeman se teď ale opřel do studie proveditelnosti k plánované trase. Podle něj jsou její výsledky chybné a zmanipulované.

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U připravované silnice dálničního typu z Turnova do Úlibic se objevila další nesrovnalost. Analytik Jiří Zeman, který spolupracoval na projektech po celém světě a zpracoval desítky studií proveditelnosti, teď našel chyby ve studii k silnici v Českém ráji.

„Závěry a doporučení jsou v rozporu s vlastními výpočty ve studii proveditelnosti. Nejzřetelnější to je v ekonomickém hodnocení,“ shrnul Zeman.

„Valbek potvrzuje, že k manipulaci s čísly došlo, ale trvá na původních závěrech a doporučeních. Ty jsou ale zcela jednoznačně chybné a účelově zmanipulované.“

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