Fotbaloví fanoušci se poprali s rozhodčím po utkání krajského přeboru

Mladý urostlý rozhodčí pracuje shodou okolností u policie. Skončil v nemocnici stejně jako drobný pořadatel v důchodovém věku. Rozhodčího lékaři zanedlouho propustili a v neděli řídil jako pomezní zápas na Českolipsku.

„Fotbal nemá v poslední době v médiích dobré jméno a události v Rovensku ho ještě více uzemňují,“ řekl Jan König, manažer Libereckého krajského fotbalového svazu. „Od neděle zjišťujeme, co se v Rovensku při utkání domácích s Doksy stalo. Už teď je ale jasné, že svou úlohu nezvládla pořadatelská služba.“

Podle sekretáře Sokola Rovensko Marcela Špíny prorazili diváci řetěz pěti pořadatelů, kteří se pokoušeli rozhodčího ochránit.

„Rozhodčího jsme převezli do krajské nemocnice v Liberci na oční oddělení,“ řekl krajský mluvčí záchranky Michael Georgiev. „Bylo podezření, že má zraněné oko.“

Pořadatele ve věku zhruba 70 let dopravila sanitka do nemocnice v Turnově. „Utrpěl lehčí poranění na hlavě,“ konstatoval Georgiev.

Právě pořadatel zaútočil údajně jako první a mnohem silnější sudí úder opětoval. „Pořadatel byl po ráně bledý a zvracel,“ upozornil rovenský sekretář Špína. „Do kabin bohužel vtrhli naši fanoušci a rozhodčího napadli.“

Manažer König prohlásil, že se krajský fotbalový svaz zabývá také otázkou, jestli byla obrana rozhodčího před útokem pořadatele přiměřená.

Domácí cítili křivdu

Domácí Rovensko bojuje v krajském přeboru o záchranu. V sobotu prohrálo 2:3 s vedoucími Doksy, když mu rozhodčí vyloučil dva hráče. Vítěznou branku vstřelili hosté v 70. minutě z penalty. Videozáznam na webu tvcom.cz dokládá, že byla sporná. Domácí cítili křivdu také při obou vyloučeních.

Po penaltě a po vyloučení druhého domácího hráče se hlavní rozhodčí stal terčem nejhorších urážek, jaké zná nespisovná čeština.

Při odchodu do kabin vychrstli dva fanoušci na hlavního rozhodčího pivo. Sudí ale nešli ze hřiště tak, jak uvádějí řády a jak by odpovídalo nenávistnému prostředí v Rovensku. Správně by mělo do kabin jako první mířit hostující mužstvo, za ním trojice rozhodčích a pak domácí tým. Rozhodčí se však vydali do špalíru rozvášněných fanoušků zcela sami.

„Na napadení rozhodčího pořadatelem a diváky se v libereckých krajských soutěžích nepamatuji,“ podotkl König. „Rovensku hrozí za nezvládnutou pořadatelskou službu pokuta a v krajním případě uzavření hřiště. Pořadateli, který napadl rozhodčího, hrozí zákaz výkonu funkce.“

Rovensko podává proti výkonu rozhodčího protest

Sekretář Marcel Špína řekl, že Rovensko podává proti výkonu rozhodčího protest na krajský fotbalový svaz.

„Utkání s Doksy nebylo vyhecované, soupeři po sobě nešli nějak zvlášť tvrdě,“ dodal sekretář. „Soupeři nedal rozhodčí ani jednu žlutou kartu, ale našim hráčům sedm a ještě dvě červené.“

Zápasu se smutnou tečkou přihlížel Karel Kapoun, funkcionář FK Doksy, bývalý rozhodčí a exsenátor za ČSSD.

„Rozhodčí nepískal špatně. Od začátku nasadil v Rovensku přísný metr. Domácí se mu nepřizpůsobili, a tak dostávali karty,“ poznamenal Kapoun. „Rozhodčí si je zřejmě obhájí. Po penaltě a druhém vyloučení byla na hřišti a v hledišti hodně hektická atmosféra.“

Kapoun potkal zraněného rozhodčího druhý den v Doksech, kde mával zápas místního béčka. „Vypadal v pořádku, ale na jeho oku jsem viděl stopy po ráně,“ řekl Kapoun.

Případem se zabývají také turnovští policisté. „Bližší komentáře zatím nebudeme poskytovat,“ uvedla mluvčí Ivana Baláková.