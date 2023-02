Český ráj zkrásněl. Peníze putovaly na louky, tůně i k mravencům

Do obhospodařování cenných luk, výsadby dřevin, ošetření památných stromů či budování tůní, ale také do přesunu dvou mravenišť ze zahrad do lesa. Tam všude podle výroční zprávy putovaly do CHKO Český ráj peníze z dotací z ministerstva životního prostředí. Bezmála šlo o 4,5 milionu korun.