Turistům se naskytne nový pohled na Český ráj, rozhledna bude i svítit

„Součástí areálu rozhledny bude i altán s lavičkami, takže tady budou mít turisté základní zázemí na odpočinek a občerstvení. Samozřejmě ho využijeme i při otevření rozhledny,“ přiblížil starosta obce Koberovy Pavel Pospíšil.

Rozhledna podle zástupců obce přitáhne turisty, bude totiž stát na červené turistické cestě, na Zlaté stezce Českým rájem. Dá se po ní jít z Kozákova přes Vzdychánek, Hamštejnský hřbet dolů na Malou Skálu a dále na Frýdštejn.

Omezení tu ale přece jen je, rozhledna bude přístupná jen pro pěší. „Není to tak, že by přijel autobus, vyskákali by lidé, vylezli na rozhlednu, slezli a odjeli. Lidé musí dojít pěšky, není tu cesta ani pro osobní auto,“ přiblížil dnes již bývalý starosta Koberov Jindřich Kvapil, který se postaral o to, že je původní projekt dotažen do konce.

Konstrukce rozhledny bude kovová, obložená dřevem, vysoká 23 metrů. V obci už nyní přemýšlejí, jaké akce se okolo rozhledny budou dít. Členové TJ Sokol třeba vymýšlejí závod Běh na rozhlednu.

Rozhleden mělo být víc

Zmíněná rozhledna se stala nejprve v roce 2015 součástí plánovaného přeshraničního projektu Česko-polské hřebenovky. Před lety skončil, aniž by se začalo s jeho uskutečněním. V Jizerských horách a Krkonoších mělo podle něj vyrůst 22 nových rozhleden, polovina na české straně, ta druhá na polské.

Obcím zbyly projekty na výstavby naplánovaných vyhlídek. Dvě se v roce 2020 podařilo postavit v Tanvaldu a Albrechticích, další přibude právě na Hamštejně nad obcí Koberovy.

Samotná stavba znamenala i vybudování provizorních cest. Jedna vede k budoucí rozhledně strmě po naskládaných panelech, druhá přes louku.

Možná, že by nová rozhledna zůstala jen na papíře, kdyby obec neuspěla s žádostí o dotace z Národního programu podpory cestovního ruchu, kterou financuje ministerstvo pro místní rozvoj.

Obec za stavbu zaplatí ze svého rozpočtu 10 milionů korun, 7 milionů korun je poskytnuto z ministerské dotace.