Český Dub chystá největší prodej pozemků v historii, nabízí je jako celek

Bezmála deset hektarů v lokalitě Na Zhůrách na okraji města prodává Český Dub pouze vcelku, ve zveřejněných dokumentech zdůrazňuje, že nepřijímá nabídky na odkup jednotlivých parcel. Nabídky mohou zájemci podávat do 12. října.

Myšlenkou vybudovat novou vilovou čtvrť se českodubská radnice zabývá už více než pět let, původně zvažovala i variantu prodávat pozemky jednotlivě.„Posuzovali jsme obě varianty, prodej vcelku vyhodnotilo zastupitelstvo jako výhodnější,“ řekl místostarosta města Ondřej Fila.

Radnice chce pro výstavbu domů získat zkušeného developera, který na své náklady vybuduje i veškerou infrastrukturu. V podmínkách soutěže tak je, že zájemce musí mít za sebou v posledních deseti letech developerský projekt v hodnotě minimálně 50 milionů korun.

Pro účast v soutěži také musí složit jistinu 20 milionů korun. „Chceme, aby se přihlásili jen vážní zájemci,“ dodal Fila. Mezi další podmínky soutěže patří, že veřejnou infrastrukturu musí vybraný developer vybudovat na své náklady do pěti let od uzavření smlouvy a do osmi let postavit 15 rodinných domů.

Zbývající stavební parcely může prodat dalším zájemcům, z toho 25 pozemků hned po podpisu smlouvy s městem a 15 po vybudování veškeré veřejné infrastruktury, tedy včetně komunikací a osvětlení.

Pro Český Dub, který leží téměř uprostřed Libereckého kraje a je od Turnova i Liberce vzdálený zhruba dvacet kilometrů, jde za posledních padesát let o největší podobnou zakázku v souvislosti se zástavbou území. „Srovnatelné je to se 70. lety minulého století, kdy začala individuální výstavba Na Žižkově a postaveno bylo kolem 50 až 60 domů,“ řekl starosta Jiří Miler.