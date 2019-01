Žena šla vrátit dluh známému. Surově ji zbil a ostříhal jí vlasy

Osmadvacetileté ženě z Českolipska před časem půjčil menší finanční obnos její jedenatřicetiletý kamarád. Žena měla peníze vrátit, až je bude mít.

„V té době si od tohoto rádoby gentlemanského gesta muž zřejmě sliboval, že by spolu mohli navázat partnerský vztah. To se mu ale nesplnilo,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková.

Když muž pochopil, že žena chce prožít život se svým současným partnerem a otcem jejich společného dítěte, začal k ní být nepřátelský.

„Kromě toho na ni naléhal, aby mu dlužnou částku co nejdříve vrátila, a to i přesto, že na tom byla finančně špatně. Jeho nátlak a hrubé narážky na ni pokračovaly i potom, co ji na podzim loňského roku srazilo na jízdním kole osobní auto a ona byla v dlouhodobé pracovní neschopnosti s velmi nízkým příjmem,“ popsala Baláková.

Ostříhali jí vlasy, aby ji ponížili

Protože žena chtěla mít konečně klid, na dluh si půjčila a oznámila, že peníze vrátí. S mužem se sešla v místě jeho pracoviště. Její kamarádku, kterou se vzala jako svědka předání peněz, z objektu hrubě vykázal a zamkl za ní.

Poté, co osaměli a žena mu předala peníze, začal jí vyčítat, že je to málo. „Během rozhovoru do té doby nic netušící ženu chytil zezadu kolem pasu a odnesl ji do chodby vedoucí k toaletám, kde už čekala jeho přítelkyně s nůžkami v ruce. Tam ji pak násilím drželi a ostříhali jí její k pasu dlouhé, husté vlasy, aby ji ponížili. Drželi ji za krk, kopali do ní a bili ji. Skončili s tím, až když ji celou ostříhali, pak ji propustili.“

Žena skončila v nemocnici

Když ji uviděla kamarádka, která na ni čekala venku, okamžitě na místo přivolala policisty. Nyní se případem zabývá služba kriminální policie. Podezřelého jedenatřicetiletého muže a o rok starší partnerku viní z omezování osobní svobody s následkem fyzických a psychických útrap. Za to jim hrozí až osmiletý trest vězení.

Napadená žena skončila po útoku na na traumatologickém oddělení nemocnice s bolestmi v zádech. „Kromě toho utrpěla psychický šok a policisté jí proto předali kontakt na organizaci Bílý kruh bezpečí, která pomáhá obětem trestných činů vyrovnat se s jejich traumatizujícími zážitky,“ dodala Baláková.