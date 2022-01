Na Českolipsku znovu nevyjely některé autobusy, ČSAD Liberec chybí řidiči

O zajištění dopravy v dalších dnech chce koordinátor dopravy v kraji Korid LK s dopravcem jednat.

„Situace se mění ze dne na den a my bychom chtěli s dopravcem další postup projednat, protože nechceme jen nečinně přihlížet tomu, jak každý den vypadá jinak,“ řekl ředitel Koridu LK Otto Pospíšil.

ČSAD Liberec na Českolipsku zajišťuje zhruba 700 spojů denně, zatím tak vypadává jen malý zlomek dopravy, komplikuje to ale lidem cestu do práce a dětem do škol, i když dopravce vybírá většinou spoje posilové nebo takové, které mají jinou alternativu v blízkém čase.

Situaci dopravce komplikuje vysoká nemocnost na Českolipsku, která je nejhorší v rámci Libereckého kraje a patří k nejhorším v zemi. V pondělí nevyjel jeden ranní spoj, v průběhu dne poslaly ale testy do izolace a karantény další řidiče společnosti.

Laboratoře v pondělí na Českolipsku potvrdily 111 nových případů nákazy. Za poslední týden tam testy odhalily 522 nových případů covidu, to je bezmála 507 nově nakažených na 100 tisíc obyvatel. V Česku je aktuálně horší situace jen v okresech Mělník a Praha-západ.

Na sociálních sítích lidé nového dopravce kritizují, měl by podle nich zajistit řidiče od jiných dopravních společností. Podle předsedy představenstva ČSAD Liberec Martina Bobka to ale není jednoduché.

Firma, která zajišťuje autobusovou dopravu také na Liberecku, už přesunula na Českolipsko část záloh z Liberce a podařilo se jí vyjednat jako posily i tři řidiče konkurenční společnosti BusLine.

„Jsme jim za pomoc opravdu vděční, poptávali jsme řidiče i u dalších dopravců, dokonce až v Praze, ale problémy mají všichni a bojím se, že se to bude s omikronem jen zhoršovat,“ řekl ČTK Bobek.

Před ohrožením dopravy kvůli koronavirové nákaze varoval už loni na konci listopadu majitel dopravní skupiny BusLine Jakub Vyskočil, situace je podle něj velmi vážná.

„Nedostatek řidičů může v krátké době ochromit ekonomiku celého státu, lidé se nedostanou do práce,“ upozornil. V BusLinu už za volant museli zasednout i lidé z vedení společnosti nebo dispečeři.

Podle dopravců jsou řidiči MHD i příměstské autobusové dopravy vystaveni dennímu kontaktu s velkým počtem lidí všech věkových skupin. Pokud se řidič od cestujících nakazí, tak spousta kolegů, s nimiž třeba trávil pauzu na vozovně, nebo se kterými se potkal, musí do karantény.