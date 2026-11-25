Publikace o českých stopách v Alpách přibližuje historii české turistiky a horolezectví v evropských velehorách. V průběhu jejich dobývání vzniklo v Alpách 41 horských chat spojených s českými městy. Přibližně tři desítky z nich dodnes stojí.
„Do Alp jsme vždycky jezdili rádi, protože máme rádi hory. Jako Liberečáky nás nejprve zajímala Liberecká chata. A na to se začaly nabalovat příběhy dalších, jako je Jablonecká chata, Varnsdorfská chata nebo Pražská chata. Začalo nás zajímat, jak se tam dostaly a jaký k nám mají vztah,“ podotkl Pavel Michal.
Na Liberecké chatě je místnost se znakem města, fotografiemi z Liberce i obrázky Ještědu. Na Varnsdorfské mají zase skříňku z varnsdorfské lékárničky.