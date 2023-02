Nedostupná miska s vodou, žádné venčení. Muže přestal bavit pes, tak ho utýral

Jednadvacetiletý muž z České Lípy utýral k smrti křížence labradora s retrívrem, kterého získal na inzerát jako štěně na jaře roku 2021.

„Jakmile mu trochu odrostl, nebavilo ho se o něj starat a začal se k němu chovat hrubě,“ uvádí policejní mluvčí Ivana Baláková.

Podle svědeckých výpovědí pes nejvíce trpěl posledních deset měsíců svého života, tedy v období od podzimu roku 2021 do loňského července, kdy uhynul.

„Zjistili jsme, že mu po tu dobu muž nezajišťoval dostatečnou výživu a pitný režim, vůbec ho nevenčil a po většinu dne ho doma držel uvázaného za obojek na asi metr dlouhém kovovém lanku připevněném k pantům dveří,“ pokračuje Baláková. „Psa trestal bitím a nebo tím, že mu misky s krmivem a vodou stavěl mimo jeho dosah, když byl přivázaný.“

Pes proto ležel ve vlastních výkalech a hygienické péče se mu dostávalo jen sporadicky od jiných lidí, kteří domácnost navštěvovali a slitovali se nad ním.

Zabalenou mrtvolu pohodil do křoví

Kvůli nedostatečnému pohybu pes později ochrnul na zadní nohy a v červenci loňského roku doma bez jakékoliv pomoci uhynul. Mrtvé zvíře pak majitel v igelitovém pytli pohodil do křoví nedaleko svého bydliště.

„Případem jsme se začali zabývat ihned, jakmile jsme tělo uhynulého psa ve venkovním prostoru jednoho českolipského sídliště objevili. V rámci zahájeného trestního řízení jsme ho nechali zkoumat soudním znalcem v oboru veterinární medicíny a ten dospěl k závěru, že pes uhynul v důsledku pokročilého stupně vyčerpání energetických rezerv organismu a selhání imunitních reakcí pro značnou vyhublost až kachexii,“ doplňuje Baláková.

Muž, který již čelí trestnímu stíhání pro zločin týrání zvířat spáchaný zvlášť trýznivým způsobem, se obhajoval při výslechu tím, že na krmení pro něj neměl dost peněz.

„I kdyby to byla pravda, mohl ho odnést do útulku anebo vrátit původnímu majiteli. Namísto toho ho nechal v bolestech zemřít. Za to mu nyní hrozí odnětí svobody v rozmezí od tří do šesti let,“ dodává policejní mluvčí.