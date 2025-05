Obyvatelé České Lípy budou třídit doma, město jim rozdá popelnice

Českolipanům se podle místostarosty Jakuba Mencla daří vytřídit přinejlepším pětačtyřicet procent vyprodukovaného odpadu. Podle zákona však musejí od roku 2025 české obce vytřídit šedesát procent odpadu z domácností.

I proto Česká Lípa v nadcházejících měsících nabídne obyvatelům modrou a žlutou popelnici o objemu 240 litrů přímo k domu. Tím by se mohlo dramaticky zvýšit množství vytříděného odpadu, zároveň v černých popelnicích na komunální odpad ubude věcí, které tam nemají co dělat. Podobný systém funguje i v nedalekém Novém Boru.

„Systém svozu odpadu door-to-door, takzvaně ode dveří ke dveřím, od října nově zavedeme i v České Lípě,“ informoval Mencl s tím, že většiny obyvatel, která žije na sídlištích, se změny nedotknou.

Modrá a žlutá popelnice

Do modré popelnice se bude třídit papír, do žluté takzvaná multikomodita – tedy plasty, nápojové kartony a kovy. „Patří sem plechovky od piva, nealko nebo od krmení pro domácí zvířata. Co se týče tetrapaků, mohou to být třeba krabice od mléka, vína nebo od smetany,“ vyjmenovává Mencl. Veškerý odpad kromě skla budou moci místní třídit přímo u svého domu a nebudou muset odpadky nikam nosit.

V lokalitách na Svárově, Kopečku, Holém Vrchu, Dolní Libchavě, Slovance, Střelnici, v centru města, na Smetanově nábřeží, v Dubici, Staré Lípě a na Ladech, které budou od podzimu do systému zapojené, se sníží četnost vyvážení komunálního odpadu z jednotýdenního na dvoutýdenní interval. Modré popelnice od domů bude společnost Marius Pedersen vyprazdňovat jednou za měsíc a žluté jednou za tři týdny.

„Podle zkušenosti z jiných měst předpokládáme, že přibližně třetina občanů, kterých se to týká, tuto příležitost ráda využije a o obě nádoby si požádá,“ míní Mencl. Druhá třetina na nabídku nemusí být připravená a může ji zpočátku odmítat třeba z důvodu, že nemá na popelnice na pozemku prostor. „A třetí třetina se s tou informací bude ze začátku míjet,“ zamýšlí se místostarosta a věří, že by se to mohlo časem zlepšit.

Cena za likvidaci odpadu roste

V první etapě, tedy na podzim 2025, se do systému začlení zmíněné městské části. Na jaře 2026 se rozšíří na všechny místní části, například do Dobranova, Častolovic, Vlčího Dolu, Vítkova či Heřmaniček. „Co nás k tomu vede? Jednoznačně ekonomika, protože cena za likvidaci odpadu neustále roste. Největším problémem v České Lípě je, že více než polovina odpadu, který je v černých popelnicích, tam vůbec nepatří,“ upozorňuje Mencl. V průměru jde až o 55 procent.

Další bonus, který intenzivnější třídění městu přinese, vidí v odměnách od obalové společnosti EKO-KOM, od níž loni město získalo 7,4 milionu korun. Nadto neporoste cena zvyšujícího se skládkovného tak rychle.

„Rozhodně se nedá očekávat, že zavedením doo-to-door zlevníme celkový systém, jenom věříme, že zbrzdíme nárůst výdajů,“ konstatuje Mencl. Letos má město na svoz a likvidaci odpadu vyčleněno 75 milionů korun.

První svoz v říjnu

O nové popelnice zatím není možné žádat. Informační kampaň, během níž město bude přijímat registrace, se spustí v červnu. Distribuce nádob proběhne v září a první svoz pak v říjnu.

„Nevadí, když si někdo o popelnici požádá v září a jiný v březnu. Očekáváme, že když lidé uvidí u sousedů, že to funguje, že se budou chtít také přidat. Takže registrace bude trvale otevřena,“ ubezpečuje Mencl. Načež opět zdůrazňuje, že se změny týkají jen rodinných domů, nikoliv obyvatel sídlišť. Tam se budou velkoobjemové kontejnery i nadále svážet jednou za čtrnáct dní.

„Systém door-to-door není žádná revoluce, je to věc, která funguje všude jinde. Teď budeme mít hodně práce s osvětou, informace budeme dávkovat, abychom veřejnost nezahltili. Máme jen jednu možnost to udělat napoprvé dobře a chceme to udělat tak, aby systém přijalo co nejvíc lidí,“ uzavírá místostarosta.

„Vše bude pro občany dobrovolné a zdarma. Sami se mohou rozhodnout, zda další popelnice ke svému domu chtějí, nebo jim bude stačit ta, kterou již mají,“ doplňuje starostka Jitka Volfová.