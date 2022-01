Českolipská škola bude učit, jak čelit kybernetickým hrozbám

Žáci se v novém juniorském centru naučí chránit citlivé informace před hackerskými útoky. Na rostoucí význam ochrany osobních dat reaguje Liberecký kraj spolu s Agenturou regionálního rozvoje.

Společně připravují vzdělávací centrum při Střední průmyslové škole v České Lípě, která zvítězila v užším výběru adeptů.

„Po prostudování předložených žádostí jsme zvolili Střední průmyslovou školu v České Lípě. V návaznosti na to jsme vyhlásili výběrové řízení na studii proveditelnosti, ze které vzejde koncepce centra,“ přiblížil náměstek hejtmana Dan Ramzer.

V těchto dnech začínají experti na studii pracovat a v dubnu by měli znát odpovědi na otázky, co všechno bude pro vybudování centra zapotřebí nebo kolik co bude stát. Zkrátka přinesou detailnější pohled na celý projekt.

Dovzdělat se musí i učitelé

Aby vzdělávací středisko v prostorách školy mohlo vůbec vzniknout, nejprve bude třeba investovat do počítačové infrastruktury a odborného personálu. Postupně by se zde totiž mohli vzdělávat nejen žáci z celého kraje, ale i pedagogové, zaměstnanci firem i samospráv.

„Naši žáci se v současné době učí základy běžné kyberbezpečnosti, která se dotýká každého uživatele. V souvislosti s centrem nás určitě čeká modernizace infrastruktury a nejvíc budeme muset zapracovat na vzdělávání a měkkých dovednostech,“ zamýšlel se Petr Veselý, ředitel českolipské průmyslové školy.

Aktuální situaci v IT odvětví a vzrůstající nároky na ochranu dat zohlednili před dvěma lety změnou výukových plánů. Zároveň upgradovali serverové a síťové technologie. Od září otevřou druhou třídu se zaměřením na IT.

„V horizontu čtyř let, než žáci dojdou do čtvrtého ročníku, budeme muset průběžně nabírat nové kolegy, kteří se zapojí i do centra,“ popsal ředitel. Až časem se podle něj ukáže, jestli půjde výuka ve škole a středisku skloubit dohromady, nebo jestli budou muset najmout vyučující zvlášť do centra.

„Těší nás, že ze tří škol, které se dostaly do užšího výběru, vznikne centrum právě u nás. Je to velký závazek a čeká nás obrovské množství práce. Ale do konceptu rozšiřování nabídky IT oboru nám to zapadá. Takže to dává smysl,“ shrnul Veselý. Pro školu i personál to prý bude výzva – jednak projekt na začátku nastartovat a poté ho udržet v chodu.

Kdy začnou konkrétní práce, Lukáš Jokl z Agentury regionálního rozvoje zatím neví. „Uvidíme, co všechno ukáže studie proveditelnosti. Měla by upřesnit časový horizont i částku, kolik to bude stát,“ řekl. Zároveň ujistil, že Junior centrum je jednou z priorit, kterou se Liberecký kraj v rozvojové koncepci Chytřejší kraj zabývá.

„Není to jen okrajová věc, ale má váhu,“ dodal. V dlouhodobějším horizontu by českolipská škola mohla spolupracovat také s firmami a samosprávami. Těm by poskytovala potřebné kurzy, asistenci při vytváření nových IT systémů nebo při zavádění nových technologií. Také by se v centru daly pořádat celostátní IT soutěže, kde by zdejší studenti mohli obhájit své vynikající soutěžní výsledky.