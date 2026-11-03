Místo škváry kluziště a multifunkční sál. Česká Lípa promění staré hřiště

„Areál jsme získali od Libereckého kraje a již od začátku jsme zde chtěli vybudovat bezpečný prostor, kde by mohli naši občané i turisté trávit volný čas,“ nastínila končící starostka České Lípy Jitka Volfová s tím, že se připravuje projektová dokumentace na vybudování první části areálu. Půjde o občerstvení a dětské hřiště.
„Gastroprovoz by měl být otevřený jak do areálu, tak směrem k přilehlému chodníku a cyklotrase,“ popsala českolipská mluvčí Kristýna Kňákal Brožová. V blízkosti občerstvení by mělo být také místo ke grilování.
„Součástí této části areálu bude i kruhové pódium, které v teplých měsících může sloužit pro pořádání veřejných cvičení, v zimě by zde mohlo být kluziště,“ doplnila mluvčí.
Město bude areál budovat postupně, začít chce v příštím roce. „Je to něco, co tu stále chybí. Členitý prostor, který nabídne pro každého něco a všichni si zde přijdou na své: rodiče s dětmi, mládež, sportovci i lidé, kteří si jen chtějí dát dobrou kávu v příjemném prostředí,“ vyzdvihla starostka.
V areálu by lidé mohli v budoucnu najít občerstvení, dětské hřiště, teenage zónu s pumptrackem či workoutem, herní krajinu, odpočinkovou zónu, vodní hřiště nebo amfiteátr.
Multifunkční sál
Z původního hřiště by měl zůstat zachovaný běžecký ovál. „Součástí objektu bude také multifunkční sál pro pořádání nejrůznějších workshopů či soukromých akcí, pobytová terasa i coworkový prostor,“ vylíčila Brožová.
Studii k projektu zpracovalo studio Atelier Unipark, které se specializuje na návrhy obdobných parků. „Inspirací pro areál byla architektům okolní příroda, ale také historie našeho města. Důraz bude při budování parku kladen na kvalitní materiály, mobiliář, zeleň, příjemnou atmosféru a bezpečnost,“ přiblížila mluvčí.
Podle Volfové je škvárové hřiště oplocené, což tak zůstane i do budoucna. „Počítáme s tím, že se bude areál na noc zavírat, bude hlídaný. Zároveň zde plánujeme celoroční provoz,“ uzavřela.