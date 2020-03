Česká Lípa odmítá zaplatit, firma požádala o povolení silnici odstranit

Developer zase nechce městu věnovat komunikaci, jejíž hodnota je přibližně 15 milionů korun, proto nechává na silnici betonové zátarasy. Raději ji prý ale zbourá, o což právě požádal stavební úřad.

„Nechci je podezřívat z úmyslu, ale nechali nás v dobré víře postavit silnici a teď ji chtějí zdarma získat. Říkají, že je jejich, ale zároveň že ji nesmíme zbourat, přestože podle smlouvy bychom měli pozemky uvést do původního stavu. To už není chování Chytré horákyně, ale Přechytralé horákyně,“ zlobí se právník skupiny JTH Marek Andrášek.

Zbourání silnice je i podle něj extrémní řešení, ale s městem prý není žádná řeč.

„Silnice mohla dál normálně fungovat, smlouva mohla běžet. Jenže oni nejsou schopni ani říct, jestli tu silnici chtějí a tedy za ni zaplatí, a nebo ji nechtějí a my ji odstraníme,“ vysvětluje Andrášek.

Silnice vznikla v roce 2010 k zásobování zdejšího shopping parku. Využívali ji ale i lidé z blízkého sídliště, denně tu projelo šest tisíc vozidel. Tím vzrostl hluk a silnice překročila povolené hlukové limity.

Možnost zkolaudovat ji se zkomplikovala. Znamenalo by to postavit protihlukové stěny a část silnice zavřít do tubusu. Silnice tedy měla výjimku plynoucí z povolení předběžného užívání.

Českolipští politici odmítají firmě platit. Prý by se chovali nehospodárně. „Na zhodnocení pozemku nemají dle smlouvy nárok. A my se musíme chovat jako řádný hospodář, nakládáme s veřejnými prostředky, nemůžeme dávat peníze za něco, na co druhá strana nemá právní nárok,“ vysvětluje místostarosta Martin Brož (ANO).

O tom, jestli vůbec silnici chtějí, též není jasno. Radnice totiž začala zpochybňovat její přínos. „Je tam část lidí, kteří chtějí silnici a část, kterým vyhovuje, že je zavřená,“ uvedl Brož.

Navíc je zřejmé, že pokud by silnici město nějakým způsobem od firmy koupilo, nadále půjde o nezkolaudovanou stavbu, na které není povolen provoz.

Zátarasy, které na silnici firma JTH nedávno instalovala, by na silnici nakonec musela vrátit sama radnice. Tedy jde o neřešitelnou úlohu.

Developer navrhuje, aby se obě strany sporu dohodly a radnice nabídla, jak se za převzetí silnice s firmou vyrovná. „Jsme připraveni se soudit, pokud od nich nepřijde návrh,“ varuje Andrášek.