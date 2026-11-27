Jedná se muže ve věku 40 a 41 let. Mladší z nich má na svědomí opakované vloupání do čajovny v Klášterní ulici v České Lípě, kde v noci na 29. října a na 18. listopadu ukradl věci v hodnotě 16 100 korun a přitom majiteli způsobil škodu na zařízení ve výši 87 500 korun.
„Ze 17. na 18. listopadu se ještě stačil vloupat do kavárny v Jiráskově ulici, kde způsobil škodu za 6 100 korun a do provozovny kadeřnictví v ulici U Synagogy, odkud si odnesl věci v hodnotě 14 400 korun,“ přiblížila policejní mluvčí Ivana Baláková. Za opakované krádeže a poškození cizí věci mu hrozí tři roky ve vězení.
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Více toho rozbili, než odcizili. Sérii vloupání v České Lípě řeší policie
Druhého, jednačtyřicetiletého muže s kriminální minulostí, policisté viní z toto, že se letos v srpnu vloupal do dvou bytů na sídlišti Sever, odkud ukradl věci za dohromady 64 100 korun. Na zařízení bytu způsobil další škodu ve výši 10 tisíc korun.
„Do jedné domácnosti vnikl potom, co vykopl vstupní dveře, a do druhé po rozbití balkonových dveří. Také se v říjnu vloupal na sídlišti Špičák v Bardějovské ulici do sklepa panelového domu, odkud odcizil horské jízdní kolo v hodnotě 20 tisíc korun. V květnu se pokusil zneužít nalezenou platební kartu a v srpnu odcizit trezor s tržbou v baru na sídlišti Sever,“ popsala Baláková.
Recidivista skončil za mřížemi
Policisté ho viní z opakujících se krádeží, porušování domovní svobody, poškození cizí věci a z neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.
„Vzhledem k jeho předchozí jiné trestné činnosti, za kterou byl koncem října soudcem pravomocně potrestán odnětím svobody, jsme ho po nezbytných procesních úkonech z rozhodnutí soudu eskortovali do výkonu trestu odnětí svobody. Původní, již soudem uložený trest, se mu nyní za nově prokázané skutky může protáhnout o další tři roky. Na nový proces si počká za zdmi věznice,“ podotkla mluvčí.
V průběhu října a listopadu poslal soud do vyšetřovací vazby jiné čtyři kriminálníky z České Lípě. „Na objasnění všech zmíněných případů intenzivně pracovali českolipští kriminalisté,“ dodala Baláková.