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Mladistvý lupič útočil na ženy kvůli penězům, soud ho poslal do vazby

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  16:44
Okresní soud v Děčíně poslal ve středu do vazby mladistvého, který je podezřelý ze tří loupežných přepadení žen v České Lípě. Dvě ženy napadl během jediné noci na přelomu května a června, další přepadení podle policie spáchal letos v únoru. Všechny poškozené utrpěly zranění a musely vyhledat lékařské ošetření.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ota Bartovský, MAFRA

„V noci z neděle 31. května na pondělí 1. června jsme přijali oznámení o dvou loupežích, ke kterým došlo v České Lípě,“ uvedla mluvčí policie Ivana Baláková. První útok se stal v parčíku poblíž hřbitova mezi půlnocí a půl jednou ráno.

Pachatel podle policie přistoupil zezadu k sedmačtyřicetileté ženě, snažil se jí odcizit kabelku a při tom ji opakovaně udeřil pěstí do obličeje. Napadená následně upadla na zem a utrpěla otřes mozku s krátkým bezvědomím. Lupič z místa utekl i s její kabelkou.

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Krátce nato policisté přijali další oznámení o přepadení sedmadvacetileté ženy na pěší stezce mezi panelovými domy poblíž Alexandrovské ulice na sídlišti Špičák. Podle vyšetřování ji zřejmě stejný pachatel několikrát udeřil pěstí do obličeje, aby získal její peněženku. Žena mu ji ze strachu vydala. Následně musela vyhledat ošetření na traumatologické ambulanci s pohmožděním nosu a obličeje a natrženým rtem.

Policisté po získání popisu podezřelého zahájili intenzivní pátrání. Jak uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková, dvě hodiny po jeho posledním útoku se jim ho podařilo zadržet v jednom českolipském bytě, kde se před nimi schovával pod postelí své přítelkyně.

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Mladistvého si následně převzali kriminalisté z Děčínska. Ti jeho trestní stíhání rozšířili také o případ z letošního února. Tehdy podle nich v Bardějovské ulici na sídlišti Špičák poblíž obchodu Albert přepadl jinou mladou ženu. Podle policie ji chytil za vlasy a oblečení, smýkal ji po zemi a donutil ji vydat peněženku s několika tisíci korunami. I tato poškozená musela po útoku vyhledat lékařskou pomoc.

Kriminalisté vyhodnotili další pobyt mladistvého na svobodě jako nebezpečný a navrhli jeho vzetí do vazby. „Okresní soud v Děčíně ho dnes do vazby poslal, což je pro Českou Lípu, na kterou má silnou osobní vazbu, dobrá zpráva,“ dodala Baláková.

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Mladistvý lupič útočil na ženy kvůli penězům, soud ho poslal do vazby

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