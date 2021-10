Česká Lípa obnoví park, chce v něm i kulturní akce

„Koncept by měl vyřešit nejen zeleň, novou výsadbu, ošetření starých stromů, ale i vybavení,“ upřesnila mluvčí České Lípy Kristýna Kňákal Brožová.



„V budoucnu bychom chtěli, aby revitalizovaný park a zeleň v centru města měl na starosti kvalifikovaný zahradník, který by se staral jen o tyto části,“ dodala starostka České Lípy Jitky Volfová.



Na začátku září přitom město oznámilo, že si nechá zpracovat podobný „Manuál pro tvorbu veřejných prostranství“. Ten se měl zaměřit na ucelený vzhled městských prostor. Podle Kňákal Brožové se ale manuál na rozsáhlý park nevztahuje. „Park má speciální význam a jeho koncept musíme řešit zvlášť,“ uvedla.



Vítězná firma navrhne postup při revitalizaci zeleně i způsoby, jakými lze park využít pro volnočasové aktivity. Počítá se se změnou mobiliáře, úpravou chodníků či veřejného osvětlení. Město chce v parku vytvořit lepší podmínky pro pořádání kulturních akcí. S tím souvisí například nové toalety nebo připojení k elektřině.

„Návrh by měl kromě budoucí podoby parku obsahovat také to, jak se bude park spravovat a udržovat. Chceme, aby nám změny vydržely dlouhá léta, což vyžaduje správnou péči,“ doplnil místostarosta České Lípy Martin Brož.

Firma, která má koncept na městský park a využití louky u sídliště Sever zpracovat, nejprve zhodnotí nynější stav, poté navrhne změny včetně jejich uskutečnění. Při výběru se bude město ohlížet nejen na cenu, ale také na dobu, do kdy bude firma schopná koncept dodat.

„Na radnici určitou představu máme, ale nechceme nikoho ovlivňovat. Samozřejmě počítáme i se zapojením veřejnosti. Lidé by měli mít možnost říct, za čím by do parku rádi chodili,“ zakončila Volfová.