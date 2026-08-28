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Záchranáři zasahovali v České Lípě, podle svědků vypadlo dítě z balkonu

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  20:12
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- | foto: Jan Pešek, MF DNES

Na sídlišti v České Lípě zasahovali v pátek odpoledne záchranáři. Podle svědků tu z balkonu panelového domu vypadlo malé dítě. Policie odmítla kvůli věku sdělit okolnosti.

Dítě údajně vypadlo ze sedmého patra panelového domu na sídlišti Špičák.

„Policie ČR se standardně z legislativních důvodů a s ohledem na věk dotčených osob vůbec nevyjadřuje k událostem, které se týkají nezletilých dětí. Nemůžeme proto k vašemu dotazu poskytnout žádné informace ani potvrzení,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková.

Podle svědků, kteří se vyjadřovali na sociálních sítích, měla z balkonu z bytu v jednom z vyšších pater vypadnout malá holčička.

„Moje noční můra – balkon a dítě. I když jsem s dítětem na balkoně, tak mám zabezpečení,“ psal jeden z diskutujících.

Na místě zasahoval vrtulník záchranářů. I ti odmítli situaci komentovat.

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