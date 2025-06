„Začneme s nevyužívanými vstupními dveřmi a sociálním zařízením pro ženy. Zároveň se pustíme do opravy venkovního schodiště. V druhé etapě pak opravíme druhou půlku, zároveň s opravami budeme řešit také novou vzduchotechniku na WC,“ uvedl českolipský místostarosta Martin Brož.

Kromě toho město počítá i s opravou veřejného prostranství před vstupem do Crystalu. „Stavební práce jsou rozdělené tak, aby po celou dobu oprav mohl zůstat kulturní dům v provozu, a to včetně kina a restaurace. Hotovo by mělo být do prosince letošního roku,“ doplnil Brož.

První etapa oprav by měla vyjít na zhruba 18 milionů korun. Město teď hledá stavební firmu. Výběrové řízení bude otevřené do 3. června. „Postupně chceme Kulturní dům Crystal opravit celý,“ řekla starostka Jitka Volfová.

Připravovat rekonstrukci vstupu do kulturního domu začalo město na konci roku 2019. Do přípravy projektu ale zasáhl covid a pak provoz očkovacího centra v kulturním domě. Opravu město následně odložilo kvůli rekonstrukci Jiráskova divadla.