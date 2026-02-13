Srazil dívku na přechodu a ani nezastavil. Policie pátrá po řidiči i svědcích

Autor:
  18:27
Šestnáctiletou dívku srazil minulý týden řidič na přechodu pro chodce v České Lípě a následně bez zájmu a poskytnutí první pomoci od nehody ujel. Policie ho nyní hledá a o pomoc při pátrání žádá také svědky.
Fotogalerie2

Přechod u kruhového objezdu pod nemocnicí v České Lípě, kde auto srazilo dívku. (únor 2026) | foto: Policie ČRiDNES.cz

Šestnáctiletá dívka přecházela 3. února v půl sedmé ráno přechod pod kruhovým objezdem u českolipské nemocnice, nacházející se na křižovatce ulic Purkyňova, Moskevská a Liberecká.

Přechod u kruhového objezdu pod nemocnicí v České Lípě, kde auto srazilo dívku. (únor 2026)

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

„Dívka z pohledu řidiče přecházela silnici zprava doleva. Na přechodu ji srazil neznámý řidič blíže nezjištěného vozidla bílé barvy,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková.

Nezletilá utrpěla poranění na ruce, které si vyžádalo ambulantní péči. Řidič se o zraněnou dívku vůbec nezajímal a z vozidla ani nevystoupil. Místo toho pokračoval v jízdě dál směrem na Svárov.

Tragická nehoda u Vsetína. Na vytížené silnici I/57 se tvořily dlouhé kolony

„Podle zatím získaných informací se jednalo o vyšší automobil s delší kapotou a zaoblenými blatníky. Mohlo by se jednat například o typ většího SUV,“ sdělila Baláková.

Tyto indicie mohou pomoci také svědkům, kteří by mohli přispět při pátrání po řidiči a ozřejmění detailů nehody. Polisté žádají především šoféry, kteří tou dobou místem projížděli a jejichž palubní kamera mohla situaci zachytit.

Veškeré informace k nehodě lze sdělit na bezplatné lince 158 či osobně dopravnímu inspektorátu v České Lípě.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Řidič driftoval v lyžařském areálu. Zničil stopy připravené na běžkařské závody

Řidič poničil lyžařské tratě v CHKO Jizerské hory.

Mladý řidič vozu Audi A6 Avant ze středních Čech o víkendu při driftování poškodil lyžařské tratě v Josefově Dole v CHKO Jizerské hory. S vozem pak zapadl v mokřadech. Přivolaným policistům...

„Nejhorší látka, jakou lidé vyrobili.“ Fluor z běžkařských vosků kontaminoval Jizerky

Premium
Lyžaři do Bedřichova o víkendu mířili už od časných ranních hodin.

Fluorové lyžařské vosky zanechávají v Jizerských horách dlouhodobé znečištění. Tříletý vědecký výzkum ukázal, že škodlivé látky se hromadí v půdě, v drobných půdních živočiších i ve vodě, ze které...

Zraněná sova nechtěla do přepravky, oblíbila si jednoho z policejních zachránců

Na silnici mezi Svojkovem a Sloupem v Čechách sedí zraněná sova, upozornil ve...

Zraněnou sovu sedící na silnici mezi Svojkovem a Sloupem v Čechách na Českolipsku zachraňovali v noci na pátek policisté. Upozornil na ni svědek, který zavolal na linku 158. Hlídka přispěchala na...

Plzeň - Liberec 3:1, atraktivní zápas, hostům vzal naději na srovnání Višinský

Radost plzeňských fotbalistů po třetím gólu do sítě Liberce.

Šlágr 21. kola Chance Ligy ovládli plzeňští fotbalisté, kteří doma porazili Liberec 3:1 a na přiblížili se třetímu Jablonci na rozdíl jediného bodu. Skóre otevřel stoper Krčík a v závěru první půle...

Je skromná a pracovitá bohyně, zlato ji nezmění, říká o Maděrové šéf jejího oddílu

Zuzana Maděrová projíždí cílem a stává se olympijskou vítězkou.

Zlatý olympijský odlesk Zuzany Maděrové dopadl z italských Alp až do Liberce. Talentovaná snowboardistka ze severočeské metropole pochází a navíc závodí za zdejší oddíl. „Mám nepopsatelnou radost, to...

Srazil dívku na přechodu a ani nezastavil. Policie pátrá po řidiči i svědcích

Přechod u kruhového objezdu pod nemocnicí v České Lípě, kde auto srazilo dívku....

Šestnáctiletou dívku srazil minulý týden řidič na přechodu pro chodce v České Lípě a následně bez zájmu a poskytnutí první pomoci od nehody ujel. Policie ho nyní hledá a o pomoc při pátrání žádá také...

13. února 2026  18:27

Návštěvníky iQlandie zaskočil zákaz vjezdu autobusů, centrum vysvětlilo důvody

Parkoviště u iQlandie je pro autobusy uzavřené. (13. února 2026)

Prázdné parkoviště, ale před závorou cedule se zákazem vjezdu pro autobusy. Snímky pořízené před libereckým science centrem iQlandia vyvolaly na facebooku debatu, proč školní autobusy nesmí vjíždět...

13. února 2026  15:27

Analýza už netrvá dny, metoda z liberecké univerzity odhalí legionellu za pár hodin

Studentům komplikuje život na kolejích výskyt bakterií legionella. (5. prosince...

Vědci z Technické univerzity v Liberci (TUL) vyvinuli metodu, která dokáže rychle odhalit zdraví nebezpečné patogeny escherichia coli nebo legionella pneumophila ve vodě. Liberecká univerzita se v...

13. února 2026  13:57

Rod Walderode patrně vyhraje soud, Hrubý Rohozec by přišel o většinu zařízení

Vybavení zámku Hrubý Rohozec, o který usiluje rod Walderode. (29. ledna 2026)

Okresní soud v Semilech nejspíš vyhoví žalobě o vydání části mobiliáře zámku Hrubý Rohozec v Turnově dědičce rodu Walderode. Soudce Michal Polák řekl, že jde o jeho předběžný názor, rozsudek vynese...

13. února 2026  10:28,  aktualizováno  10:49

Liberecké fotbalistky zdobí výchova reprezentantek, v lize zabojují o třetí místo

Anna Šubrtová (v modrém) z Liberce v souboji s Kateřinou Kotrčovou ze Sparty

Po desetikolové podzimní části patří libereckým fotbalistkám v osmičlenné tabulce první ligy čtvrtá příčka s jednobodovým mankem na třetí Slovácko. S tím se ale nechtějí smířit. „Ve zbytku základní...

13. února 2026

Medaile si už kousla do asfaltu, ale zatím drží, svěřila se v Liberci Maděrová

Olympijská vítězka Zuzana Maděrová na Krajském úřadu Libereckého kraje. (12....

Olympijská vítězka Zuzana Maděrová se po zisku zlaté medaile vrátila domů na sever Čech. Rodačku z Oldřichova v Hájích přivítala na krajském úřadu delegace v čele s hejtmanem Martinem Půtou. Ten...

12. února 2026  17:05

Skatepark v Liberci na rok uzavřou, do proměny mluvili i místní jezdci

Překážky z plechu a dřeva nahradí moderní celobetonový skatepark. Ten bude...

V příštím roce by skateboardisté mohli jezdit na novém povrchu. Areál z roku 1998 je třetím největším sportovištěm v Liberci. Dlouhodobě nesplňuje potřeby sportovců. Skatepark bude rok uzavřený,...

12. února 2026  11:12

Přežil vyvraždění ošetřovny v Osvětimi, ztratil rodinu. O utrpení ale nikdy nemluvil

Premium
Bruno Lamm a jeho manželka Regina, se kterou se oženil v Liberci po válce.

Prošel ghettem Terezín i koncentračním táborem Osvětim. Válka ho připravila téměř o celou rodinu a jen shodou okolností unikl smrti. Bankovní úředník Bruno Lamm se po válce vrátil do Liberce, kde žil...

11. února 2026

Psy nechala vyhladovět v kleci, nalezená těla se rozkládala. Majitelka půjde do vězení

ilustrační snímek

Na rok do vězení poslal soud ženu z Liberce, která nechala v bytě vyhladovět dva psy. Zvířata zavírala do klece, kde neměla žádný pohyb. Psi trpěli pokročilou podvýživou, dehydratací či infekcemi....

11. února 2026  11:58

Olympijská pauza? Liberečtí hokejisté jsou zpátky na ledu, vyzvou Drážďany

Brankář Stanislav Škorvánek z Hradce Králové inkasuje gól od soupeřů z Liberce.

Dobít baterky někde v teple a zase zpátky na led. Po týdenním volnu jsou hokejisté Liberce v olympijské extraligové přestávce už několik dní znovu v tréninkovém procesu.

11. února 2026  9:55

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Lopatu do ruky a škodu odpracovat. Mladíci opravili tratě, které poničili autem

Řidič poničil lyžařské tratě v CHKO Jizerské hory.

Driftování v lyžařském areálu v Jizerských horách mělo pro viníky dohru. S lopatou v ruce museli ještě v noci dávat do pořádku tratě, které svým počínáním zničili. Museli spěchat, aby se o několik...

10. února 2026  15:21

Petra Nedvěda ocenili v Liberci. Prozradil, jak vidí šance českých hokejistů

Petr Nedvěd převzal Medaili města Liberec. (10. února 2026)

Bývalý hokejista Petr Nedvěd převzal v úterý Medaili města Liberec. Vyznamenání za přínos v oblasti sportu udělilo město současně také jeho otci Jaroslavu Nedvědovi, který zemřel v roce 2019. Petr...

10. února 2026  14:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.