Srazil dívku na přechodu a ani nezastavil. Policie pátrá po řidiči i svědcích

Šestnáctiletá dívka přecházela 3. února v půl sedmé ráno přechod pod kruhovým objezdem u českolipské nemocnice, nacházející se na křižovatce ulic Purkyňova, Moskevská a Liberecká.
„Dívka z pohledu řidiče přecházela silnici zprava doleva. Na přechodu ji srazil neznámý řidič blíže nezjištěného vozidla bílé barvy,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková.
Nezletilá utrpěla poranění na ruce, které si vyžádalo ambulantní péči. Řidič se o zraněnou dívku vůbec nezajímal a z vozidla ani nevystoupil. Místo toho pokračoval v jízdě dál směrem na Svárov.
„Podle zatím získaných informací se jednalo o vyšší automobil s delší kapotou a zaoblenými blatníky. Mohlo by se jednat například o typ většího SUV,“ sdělila Baláková.
Tyto indicie mohou pomoci také svědkům, kteří by mohli přispět při pátrání po řidiči a ozřejmění detailů nehody. Polisté žádají především šoféry, kteří tou dobou místem projížděli a jejichž palubní kamera mohla situaci zachytit.
Veškeré informace k nehodě lze sdělit na bezplatné lince 158 či osobně dopravnímu inspektorátu v České Lípě.