Čtyřiadvacátý ročník mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica oživí ohrožený jazyk, jímž hovoří už jen hrstka lidí, uvede světovou premiéru, připomene lidské návraty a hlavně – přenese nezapomenutelné příběhy do sakrálních staveb i zapadlých koutů s jedinečným geniem loci.
„V začátcích festival někdo označil za ‚kostelíčkový‘. Tenkrát se nás to dotklo, ale teď už víme, že to byla pochvala. Možnost objevovat a oživovat kostelíčky v našem kraji je to, co dělá Lípu Musicu výjimečnou,“ podotýká zakladatel a ředitel festivalu Martin Prokeš s odkazem na jeden z prvních letošních koncertů Dřevěný Kristus. Ten se odehrál ve zdevastovaném kostele v Drchlavě.
Právě výběr prostoru je podle mluvčí Lípy Musicy Jitky Cidlinové při tvorbě dramaturgie základní ingrediencí. Žádné místo pro koncert není vybírané náhodně. Znalost prostředí je totiž pro každý projekt velmi zásadní.
Z kostelíčka do baziliky
Do kontrastu s kostelem v Drchlavě, který museli nejprve vyklidit, dává obnovené prostory baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí, kam se festival po rozsáhlých rekonstrukcích prostor 27. září navrátí.
„Barbora Kabátková se svou Tiburtinou připravila pro baziliku projekt ke třicátému výročí svatořečení svaté Zdislavy. A výtvarnice Martina Chloupa, která stojí za vizuály letošního ročníku, pro místní klášter chystá obrazy,“ říká Cidlinová.
Bazilika v Jablonném otvírá po dvouleté opravě, sestry ovládají efekty mobilem
Dalším obnoveným místem, které rozezní hudba, je poutní kostel Navštívení Panny Marie v Horní Polici. Ten bude 21. září hostit Hanu Blažíkovou a Collegium Marianum s vrcholně barokním mariánským programem.
Zájemci se mohou za hudbou vydat také 4. října do nově otevřené barokní konírny v Zákupech, kde vystoupí i violoncellista Tomáš Jamník, který je uměleckým garantem letošního festivalu. „Je to vskutku impozantní prostor, kde se diváci mohou těšit na premiérovou skladbu Floex Ensemblu,“ konstatuje Cidlinová.
Mezi další netradiční zastávky patří sklářská huť Preciosy v Kamenickém Šenově, kde se pod rukama sklářských mistrů rodí křehká krása a kde se 18. října uskuteční benefiční koncert slovenské herečky a zpěvačky Szidi Tobias pro Nadační fond Ozvěna. Organizátoři lákají na šanson s žárem sklářské pece.
Tři ročníky najednou
Zatímco si diváci od 5. září do 1. listopadu mohou vychutnat nabitý program, organizační tým festivalu už plánuje ročník další. Přitom ve chvíli, kdy jej skutečně začne chystat, ještě vyúčtovává festival uplynulý. Mluvčí Lípy Musicy to vnímá jako kontinuální proces, který lehce hraničí se schizofrenií.
„Jsme rozkročeni mezi tři ročníky,“ říká Cidlinová s nadsázkou. „Některé velké projekty nebo zahraniční hvězdy se řeší i několik let dopředu, než se podaří najít vhodný termín,“ prozrazuje. Mezi ně počítá například americkou operní pěvkyni Joyce DiDonato, jež vystoupila loni, nebo letošní hvězdy Jordiho Savalla a Jeremyho Dutchera.
Katalánec Savall, který je dlouhá desetiletí předním propagátorem a představitelem středověké, renesanční a barokní hudby, přijede 26. září do Liberce. „Jordi Savall je neskutečný v tom, kolik aktivit i ve svém věku stále s přehledem zvládá. Před námi ho čekají tři francouzské koncerty a přednášky, k nám přijede z koncertu v Athénách a potom hned pokračuje do Mét,“ líčí Cidlinová.
Tradiční písně domorodců
Dalším umělcem, kterým se pyšní 24. ročník festivalu, je skladatel, tenor, etnomuzikolog, aktivista a člen kmene Wolastoqiyik Jeremy Dutcher, jenž uchvátil hudební svět hned svým prvním albem. V něm zpracoval tradiční písně svého lidu zachycené ve více než sto let starých nahrávkách na voskových fonografických válečcích.
„Koncert Jeremyho Dutchera 13. září na festivalu Lípa Musica je naprostou exkluzivitou. Jedná se o umělcovo první a jediné vystoupení v České republice. Jako host jej ve dvou skladbách podpoří liberecký Severáček,“ upozorňují organizátoři. Dutcher zazpívá v jazyce svých předků i anglicky. „Chtěl jsem, aby i ti, kdo nerozumí našemu jazyku, mohli slyšet a pochopit příběhy mého lidu,“ vysvětluje Duchter.
„Jeremy sice působí extravagantně, ale když ho slyšíte mluvit, když vnímáte, co říká, vidíte, že na prvním místě není on, ale řekněme ‚uzdravení‘ prvních národů Kanady, potažmo Severní Ameriky,“ zamýšlí se Cidlinová.
Téma? Hudba, humanita
Letošní téma Lípy Musicy, které vybírá umělecká rada, zní Hudba, humanita. „Téma ročníku považujeme za způsob, jak se vyjádřit i k aktuálním společenským otázkám, protože to hudba umí a vždycky uměla. Neexistuje osamoceně v nějakém vakuu. A s osmdesátým výročím konce války a s válkami, které stále probíhají, bylo téma lidskosti a naděje nasnadě,“ uzavírá Cidlinová.
Zatímco mnohé koncerty jsou již vyprodané, na některé zbývají poslední vstupenky. „Je před námi ještě devatenáct koncertů a jsou prodané téměř dvě třetiny vstupenek. Takže bych čtenářům doporučila se dlouho nerozmýšlet,“ dodává.
Podrobné informace včetně programu či odkazu na vstupenky jsou k dispozici na www.lipamusica.cz.